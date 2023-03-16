末日博士：瑞信或大到不能救　恐引發「雷曼時刻」

外媒報道，曾準確預測2008年全球衰退的「末日博士」魯比尼(Nouriel Roubini)警告，瑞士信貸(Credit Suisse)的麻煩可能太多，瑞士無法應對，並指瑞信可能「大到不能救」，或因為規模太大而無法獲得救助。

瑞信主要股東沙特阿拉伯國家銀行(Saudi National Bank)拒絕向該行進一步投資，之後瑞信在歐洲的股價周三(15日)曾下挫30%，同時瑞信的信貸違約掉期(CDS)報價狂飆，顯示外界愈來愈擔心該行無法履行其債務義務。

魯比尼周三表示，「問題在於，按照某些標準，瑞信可能大到不能倒閉，同時大到無法挽救。」他稱，不同於美國，目前不清楚瑞士是否有足夠資源去打救瑞信。

他分析指，瑞信的資產較美國硅谷銀行(SVB)倒閉前的資產多得多。截至第四季，瑞信擁有超過5,000億美元資產，是SVB的兩倍多。他又稱，瑞信面臨倒閉風險，如果該行不能獲得注資，就可能會出事。

魯比尼表示，瑞信發生的任何事情都將產生系統性影響，不但對歐洲金融系統，對全球金融系統也是如此。他更憂慮當中的風險可能引發「雷曼時刻」。