許繹彬：硅銀爆煲損信心 　恒指冀守19100點

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，全球經濟體系本周的焦點，是硅谷銀行被美國金融監管部門接管，該事件的導火線是其主要客戶為科技公司及初創提供融資和金融服務，當中亦涉及新興的生物科技股類別。眾所周知，該類股份普遍無任何盈利，只能靠銀行借貸支持發展。硅銀在過去三年業務風生水起，一是受惠於上述科創公司的業務快展迅速，二是主力投資債券市場，包括國債及按揭抵押貸款證券。

許指出，美國通漲持續加劇，聯儲局無計可施下唯有重手加息，導致硅銀的主要客戶籌集資金額遠追不上低息環境時，令其收入嚴重受損，需要動用銀行存款以應對日常開支，令硅銀被迫賤賣債券，造成18億美元實際虧損，還需大量出售股票以填補資金缺口。儘管硅銀在市場大舉割價出售流動資產，但仍不能滿足資金缺口，因而觸發銀行擠提，促使聯儲局在48小時內出手相助。聯儲局快速出手，是要盡快穩定金融體系，避免出現雷曼2.0，市場更預期加息步伐或因此放緩，鴿派起頭，美股跌幅應聲收窄。