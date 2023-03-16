郭家耀：外圍波動未完　港股觀望為上

繼硅谷銀行(SVB)倒閉事件後，瑞士信貸集團亦陷入財務危機，安里資產管理董事總經理郭家耀表示，這次引發的信心危機，相信要出動央行才能解決，後市仍會波動。至於港股亦難免受到拖累，始終國際金融股佔恒指一定比重，短期宜繼續觀望，留意事態發展，恒指支持位在18,800點水平，上方阻力則在21,000點。