郭家耀：外圍波動未完 港股觀望為上
2023年03月16日 11:26
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繼硅谷銀行(SVB)倒閉事件後，瑞士信貸集團亦陷入財務危機，安里資產管理董事總經理郭家耀表示，這次引發的信心危機，相信要出動央行才能解決，後市仍會波動。至於港股亦難免受到拖累，始終國際金融股佔恒指一定比重，短期宜繼續觀望，留意事態發展，恒指支持位在18,800點水平，上方阻力則在21,000點。
瑞信情況告急，市場擔心這家大行一旦倒下，將引發骨牌效應，國際金融股沽壓沉重。郭認為，在本港上市的金融股中，友邦保險(01299)業務重心在亞太區，相信影響相對較小，加上預期今年業務復甦穩固，可考慮長線分段吸納。
長江基建(01038)去年純利按年升3%，郭指出，公司業務以公用事業為主，受經濟環境的影響不大，加上派息亦維持穩定增長，對股價有一定支持，可作為長線收息之選。
郭又指，避險情緒升溫，資金流入黃金市場，加上加息預期降溫，對金價有支持。看好金價不妨吼實黃金相關ETF，相信可緊貼金價走勢，且波動性不大。至於進取的投資者則可考慮金礦股，當中紫金礦業(02899)料可捕捉金價以及其他資源價格的升勢，有望帶動盈利表現。