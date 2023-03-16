【高盛推介】騰訊引伸波幅波動　部署宜留意貼價選擇

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日持續於330至350港元反覆上落，周四(16日)早段跟隨大市下跌，現報340.2元，跌約1.3%。據調查機構數據顥示，騰訊旗下《王者榮耀》蟬聯全球2月份手遊暢銷榜冠軍，收入達2.25億美元。騰訊將於本月22日公布去年業績，市場關注騰訊管理層對今年復甦展望、成本優化進展等。

觀察個股輪證資金流向，好倉於本周二錄得約50萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。淡倉於本周一錄得約2,290萬元資金流入後，本周二及本周三獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，北水於周三繼續買入騰訊，錄得約6.88億元資金淨買入。

由於近日部分成交活躍的騰訊認購證都屬價外產品，要特別注意價外證引伸波幅敏感度較高。加上現時大市波動大，引伸波幅近日也大幅上落，現時部署宜轉移利用較貼價產品，波幅敏感度較低，風險較價外證少。

騰訊購11243，行使價363.124元，2023年6月9日到期，實際槓桿8.0倍，貼價、高敏感度。

騰訊購14212，行使價400.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿7.8倍，中期輕微價外、高敏感度、時間值損耗較低。

騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、低面值、適合短線部署。

騰訊牛68723，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率14.1倍，近20元收回距離牛證。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.1倍，高敏感度。

騰訊熊55889，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率15.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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