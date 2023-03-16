屯門飛揚第2期首推88伙　一房入場費306.9萬元

長實執行董事趙國雄形容，首批價錢如同「深水炸彈」般震撼，希望製造多機會予市民置業上車，有利香港長遠發展，集團亦將繼續以貨如輪轉的策略推盤。

該集團營業部助理首席經理楊桂玲稱，首張價單價錢相當吸引，相信為上車買家無可抗拒的售價，對項目銷情有信心。由於今期景觀座向不同，加上因應市況調整，故價錢比第1期有折讓。

首批單位包括51伙一房戶、32伙兩房戶及5伙三房戶，實用面積266至722方呎。

售價方面，價單提供2種付款方法，一房及兩房提供最高15%折扣優惠，三房最高則提供17%折扣優惠。整批單位折實售價介乎306.9萬至923.9萬元，折實呎價由11,042至13,972元。該批單位市值約4.87億元。

首批入場單位為第5座1樓H室，實用面積266方呎，折實呎價約11,538元。

兩房入場單位為第5座1樓K室，實用面積480方呎，折實價530元，折實呎價約11,042元。

三房入場單位為第5座1樓E室，實用面積722方呎，折實價832萬元，折實呎價約11,524元。

項目明(17日)起率先對VIP開放示範單位，周六(18日)起正式開放示範單位予公眾參觀及同日開始收票，最快下周展開首輪銷售。

資料顯示，同系列的飛揚第1期於去年6月推出首批80伙，折實平均呎價15,050元，當時一房入場費為437.2萬元。期後面對競爭及因應市況調整售價，於去年8月推出的價單5號，提供48伙，折實平均呎價13,495元。

事實上，最新開價的飛揚第2期，為繼屯門兆康NOVO LAND第2B期及元朗朗屏雨後之後，一個月之內第3個開價的新界西區新盤。