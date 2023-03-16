【特約報道】萬眾期待！網絡紅人陳怡首度舉行新書發布會

【特約報道】香港本地網絡紅人陳怡，幾年前在機緣巧合下接觸到加密貨幣，直至前年全力加入投資隊伍，近月更瞓身開設「OTC shop」，廣邀大眾一起認識及投資加密貨幣。這位網絡紅人兼香港創業家，將會在本月26日首次舉​辦千人粉絲見面會及新書發布會，與大眾分享其心路歷程及點滴！

陳怡早在2016年時已開設她個人Youtube Channel，憑着其鮮明爽快的性格，加上樂於分享自身留學經驗，成功儲下一大班粉絲，後來頻道更討論投資創業經、養生經、女人經等話題，而隨着頻道的發展，內容愈趨多樣性，她的Youtube Channel接觸的觀眾群以及人數節節上升，至今已有逾20萬Followers，成功闖出一片天，成為大家的榜樣。

今次的見面會及新書發布會，就給予機會網友們與偶像「零距離」接觸，一睹陳怡的風采之餘，還設有問答時間可以互動一番，深入地全面了解這位「女俠」，發掘一下鏡頭後的陳怡。

除此之外，參加今次活動的朋友，更可獲得首批陳怡的最新力作 — 新書《撲熱息痛》。何解叫《撲熱息痛》？陳怡就指，以止痛藥命名為書名，寓意書本可作為讀者的止痛藥，緩解現實社會為大家為來的苦痛。

《撲熱息痛》內容豐富，且由多篇散文集合而成，稱得上是陳怡過往多年的人生閱歷與感悟的精華，認真閱讀必定有所得着。

至於今次活動亦是陳怡首次舉行千人盛大見面會，而為了答謝眾多粉絲多年來的支持，陳怡特意訂製精美紀念品給予每一位的活動參加者，確保每位參加者不單心靈上有所得着，人人都有禮物帶回家。

報名方法及詳情如下：

【陳怡大型見面會及新書《撲熱息痛》發布會】

日期：2023年3月26日

時間：上午11時30分

地點：九龍灣國際展貿中心6樓3號展覽廳

(資訊由客戶提供)

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