陸秉鈞：真「科技潮流」股　英偉達如何成就王者地位？

早前提到「軟件之王」--Microsoft微軟(MSFT.US)，圍繞它是真正CHATGPT的概念。是次就談一談「硬件之王」—Nvdia英偉達(NVDA.US)。提起英偉達，很多人都很熟悉它的顯示卡產品，只要是喜愛玩PC遊戲、並且是組裝電腦的玩家，很多都會使用它的產品，並對它的出品給予很高評價，唯一差評的可能是它高昂的價格；過去幾年對電子貨幣進行「挖礦」的火熱，需要高度倚賴英偉達的顯示卡，也是眾多人對它熟悉的另一主因。

但其實，英偉達的產品覆蓋可不只限於零售的電腦產品上。大型科網公司，例如亞馬遜(AMZN.US)的AWS、微軟的Azure等為企業服務的雲計算平台，倚賴背後提供運算力的合作夥伴，正是英偉達！

事實上，這公司不單單是產品出眾，其管理層對「時代潮流」的跟進，在業務開展領域絕對是王者級能力。從幾年前開始的雲計算、電子貨幣興起的「挖礦」、自動駕駛、到上年才突然爆熱的「元宇宙」概念，再到今年火爆的「ChatGPT」熱潮，每一個當紅的科技潮流，你都能夠看到「Nvdia」這標記的身影—雖然它不一定在「幕前」，但它卻佔據着舉足輕重的角色。

如果說我們揀股往往是由潮流去找出甚麼概念股或受惠股，那麼，英偉達是直接反過來告訴你，甚麼才是真正盛行的「科技潮流」。人家「品牌效應」是做好自己的產品，這6年來，英偉達的「品牌效應」是做好自己產品再加上抓緊時代巨輪的潮流的極強的管理層的判斷和開展能力，無怪乎只是短短3年間，英偉達股價就已經升了10倍之多。

英偉達的估值就像它的顯示卡產品一樣：質素那麼「令人賞識」，但售價卻昂貴得「令人嘆息」。

英偉達目前股價約為241美元，以三年後預測市盈率31倍進行交易，以年複合增長率接近30%計，三年後的PEG 才達到1.08。直白一點說，如果只簡單以此計算，目前市場是按照「三年後才較合理」的估值去作交易。現價入場，是建基於「感情」多於理性投資。

但如果從圖表分析，若從橫行底部區約138美元附近算起，升至近245美元水平，以黃金比率回調0.382計算，203美元作為投資「科技潮流股」的首個中線入場價，對希望「追逐科技潮流夢」的投資者來說，可能是一個不錯的選擇。

富途交易部高級分析師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者擁有上述建議股份發行人之財務權益)