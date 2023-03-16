【高盛推介】中石油、中石油年內跑贏大市

高盛(亞洲)有限責任公司：國際油價近期受壓，曾創超過1年低位，紐約期油跌5.2%至每桶67.61美元，倫敦布蘭特期油亦跌近4.8%至每桶73.69美元。

近期市場關注國企相關股份，中石油周四(16日)低開約2.5%後跌幅擴大，最低見4.11元。現報4.4%。中石化相對跌幅較少，早上低開約1.9%，及後在4.6至4.7元附近上落。現報4.64元，跌約1.9%。但綜合中石油及中石化本年初至今表現，仍分別累計升逾15%及20%，表現跑贏大市。

觀察個股輪證資金流向，中石油及中石化好倉於周三皆獲資金轉向流入，分別有約60萬及20萬元。

中油購14581，行使價4.99元，2023年9月25日到期，實際槓桿8.4倍，輕微價外、低街貨。

中化購14713，行使價5元，2023年9月29日到期，實際槓桿7.8倍，貼價、低街貨。

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