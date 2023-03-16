道期升75點　紐油企68美元

2023年03月16日 16:11
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    ●美匯指數報104.32；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報6.8998；美元兌日圓報133.12；歐元企1.0632，英鎊處1.2107。金價報1,916美元。布油報74.56美元，紐油報68.32美元。比特幣企2.4萬美元水平。道指期貨升75點。
    ●市後關注點
    20:30 美國2月建築批核
    20:30 美國2月新屋動工
    20:30 美國3月4日當周持續申請失業救濟人數
    20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
    21:15 歐洲央行公布議息結果
    ●恒生指數全日收報19,203點，跌335點或1.71%；國企指數收報6,482點，跌77點或1.18%；科技指數收報3,811點，跌54點或1.41%。主板成交1,113億港元。https://bit.ly/3yJNFGW
    -花旗調升裕元目標價至13.4元。
    -中國鐵塔與格力電器達成戰略合作，聚焦科技創新等範疇。
    -長和旗下和記港口在埃及兩港口共投資54.6億元。
    -電視廣播再挫28%，高位累瀉6成。
    ●滬綜指收跌36點，船舶製造股領跌3.7%，煤炭股跌3.2%，有色金屬股跌近3%，石油股跌2.8%。https://bit.ly/3yIpOYj
    ●中國經濟：
    -內地據報暫停GDR審批，憂投資者套戥影響股市。
    -內地2月70大中城市商品住宅銷售價格按月總體上漲。
    ●滙控祈耀年：已完成向硅谷英國分行注資189億。
    ●瑞信倫敦及香港員工：公司內部營運照舊。
    ●受惠通關！AXA安盛：本港首兩月新造保費錄高雙位數增長。
    ●調查：72%受訪港人1年內曾感壓力，心理狀況低於全球平均水平。
    ●貝萊德CEO：通脹恐持續，聯儲續加息。
    ●瑞信危機：
    -末日博士：瑞信或大到不能救，恐引發「雷曼時刻」。
    -瑞信向瑞士央行借4200億元應急，擬回購債券。
    ●女股神：聯儲局為導致SVB破產罪魁禍首。
    ●硅谷銀行「爆煲」後續：
    -加拿大監管機構：已永久控制硅谷銀行分行資產。
    ●中國連續6個月減持美國國債。
    ●聯儲局7月將推FedNow即時支付服務。
    ●標普及惠譽將第一共和銀行評級下調至「垃圾」級別。