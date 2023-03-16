道期升75點　紐油企68美元

●美匯指數報104.32；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報6.8998；美元兌日圓報133.12；歐元企1.0632，英鎊處1.2107。金價報1,916美元。布油報74.56美元，紐油報68.32美元。比特幣企2.4萬美元水平。道指期貨升75點。

●市後關注點

20:30 美國2月建築批核

20:30 美國2月新屋動工

20:30 美國3月4日當周持續申請失業救濟人數

20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

21:15 歐洲央行公布議息結果

-花旗調升裕元目標價至13.4元。

-中國鐵塔與格力電器達成戰略合作，聚焦科技創新等範疇。

-長和旗下和記港口在埃及兩港口共投資54.6億元。

-電視廣播再挫28%，高位累瀉6成。

●中國經濟：

-內地據報暫停GDR審批，憂投資者套戥影響股市。

-內地2月70大中城市商品住宅銷售價格按月總體上漲。

●滙控祈耀年：已完成向硅谷英國分行注資189億。

●瑞信倫敦及香港員工：公司內部營運照舊。

●受惠通關！AXA安盛：本港首兩月新造保費錄高雙位數增長。

●調查：72%受訪港人1年內曾感壓力，心理狀況低於全球平均水平。

●貝萊德CEO：通脹恐持續，聯儲續加息。

●瑞信危機：

-末日博士：瑞信或大到不能救，恐引發「雷曼時刻」。

-瑞信向瑞士央行借4200億元應急，擬回購債券。

●女股神：聯儲局為導致SVB破產罪魁禍首。

●硅谷銀行「爆煲」後續：

-加拿大監管機構：已永久控制硅谷銀行分行資產。

●中國連續6個月減持美國國債。

●聯儲局7月將推FedNow即時支付服務。

●標普及惠譽將第一共和銀行評級下調至「垃圾」級別。