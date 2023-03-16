【產經直播】瑞信陷危機　恐引發「翻版雷曼」？

外圍金融危機浪接浪，繼硅谷銀行(SVB)倒閉後，瑞士信貸(Credit Suisse)主要股東沙特阿拉伯國家銀行(Saudi National Bank)，拒絕向該行進一步投資，其後瑞信在歐洲的股價在周三(15日)一度下挫30%，信貸違約掉期(CDS)報價亦狂飆。儘管瑞信向瑞士央行借入最多500億瑞士法郎(約4,200億港元)，並擬回購債券，但「末日博士」魯比尼早前警告，瑞信危機可能「大到不能救」，或並非瑞士政府所能處理。究竟事件會如何發酵？會唔會有更多銀行爆煲，甚至引發全球金融危機？同2008年「雷曼事件」有冇可比性？

受外圍波動影響，港股周四(16日)低開341點，跌幅曾一度擴大至430點，收市仍跌335點，報19,203點，成交1,113億元。瑞信財務危機會唔會影響到港股？另外，美國聯儲局下周公布議息結果，由於金融市場震盪，市場對加息預期出現分歧，嚟緊息口預測又會係點？

市場憂慮金融危機拖累需求，商品價格下跌，隔晚國際油價急挫，跌逾4%，仲要跌幾深？至於LME期銅和期鋁價格亦向下，但隨着中國經濟復甦，早前更有分析預期，內地基礎設施投資將成中國第二大增長引擎，呢啲基本金屬價格展望會升定跌？

資金亦有流入加密貨幣，比特幣(Bitcoin)曾越2.52萬美元，嚟緊走勢會係點？

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