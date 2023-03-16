東瀛遊：生意額恢復至疫前五成

東瀛遊聯乘九州福岡、熊本、宮崎及鹿兒島四縣，推出九州主題分店，把銅鑼灣及沙田分店打造成九州布置。九州各縣一眾吉祥物更登陸銅鑼灣主題店。

𧝁說，公司去年聖誕節期間大概有100個旅行團，農曆新年假期團數增至180個，接下來3月底至復活節檔期預計有超過200團，大部分以日本為目的地。

疫情前港人主要選擇5天團，但經過長時間的防疫限制措施，如今港人希望延長旅程，傾向選擇6天、7天團。雖然旅程延長及航空公司亦有調升機票售價，但是日圓貶值拉上補下，平均團費升幅也只是10個百分點，客人表示接受。不過，多間航空亦增加香港至日本的航班，其中香港航空宣布4月7日新增福岡航線，香港快運6月5日復航鹿兒島航線，並預計10月25日重啟熊本航線。因應航線增加，產品更趨多元化，不排除稍後團費會有下調空間。

他又說，公司早前推出日本航空復活節大阪包機，400個機位不到一周已火速售罄，多個4月出發的日本賞花團及立山黑部團亦一早爆滿，相信4月收客數字將錄得自疫情後日本開關以來最好表現。至於中國内地報團人數亦激增，早前推出華東抵玩8天團，30多團即刻滿額。

他也透露將於東九龍區德福廣場增設商場店舖，本月28 日正式投入服務，重申對香港旅遊業前景充滿信心。

他承認招聘人手有困難，即使現時人手為約300人左右，較疫情最艱難時期的160人增加，仍不足以應付急速復甦的旅遊業日常運作，計劃未來幾個月再增兵20%，估計若生意重返疫情前水平，可能要600人才足夠。

他續說，疫情肆虐多年，部分員工早已轉行或者移民，目前唯有向同業招兵，或者再培訓新人，坦言前線領隊人手較緊張，希望政府可以加開有關課程，加快同事獲發牌的進度。