長實：香港樓市有剛性需求　買樓宜量力而為

長和系主席李澤鉅表示，樓市周期長，故要長遠看，短期多少單位建成不是他最大的擔心，反而會着重平均地價成本低，才會有好競爭力。他又慶幸早幾年地價高，「集團好彩無高位買物業」。

對於香港樓市走向，他說「無水晶球」，然而剛性需求一定有，香港無論甚麼類型住宅都太細，政府一直想增加供應，令價錢和市民購買力同步，但短期利率走勢和政府房策主導着市場。集團一直採取貨如輪轉政策，定價會貼市。其飛揚二期入場呎價約1.1萬元，他認為可引起市場討論，又謂「如果有機會買平地，點解唔賣平啲，客人開心」，呼籲買家量力而為。

至於近期有多幅土地流標。李表示，反映買賣雙方對價格不同的看法，相信會隨時間統合。集團「最主要係回報合理，就自然會買」，並且會維持財務紀律，不會有「志在必得」的心態。

長實2021年8月收購的青衣聯合船塢，近日建議申請改建為住宅。李表示，該項提議，可望協助政府解決不夠樓和地的問題。集團在該項目中佔約1萬個單位，而政府地佔約4至5千個。建議亦有利興建道路直達政府的土地。