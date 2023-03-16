國泰2月載客量按月急增　客運運力3月底料返疫前50%

在2023年首兩個月，載客人次較去年同期增加3,737%，運力上升2,071%，而收入乘客千米數則上升4,227%。

貨運方面，國泰航空於2月份運載10.39萬公噸貨物，較去年同月增加59.6%，因當時受限於嚴格的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大幅下降。月內的貨物收入噸千米數按年增加153.9%，運載率下跌13.7個百分點至66.7%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加206.1%，

在2023年首兩個月，載貨量較去年同期增加42.8%，運力增加201.3%，而貨物收入噸千米數則上升147.4%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，樂見2023年的良好勢頭於2月份得以持續。踏入3月份，集團在提升運力、重建香港國際航空樞紐的網絡聯繫均取得良好進展。國泰集團客運運力將於3月底回復至疫情前約50%的水平，服務超過70個航點。

她續指，集團會繼續增加航班數量，尤其是往返深受顧客喜愛的航點，從4月開始若干日子往返倫敦的航班會增至單日5班。並計劃在暑假旺季時，將往返日本的航班數量由現時每周73班增至120班。我們亦擬於3月底將往來內地的航班增至每周超過110班，覆蓋15個城市，包括恢復往來備受商務旅客歡迎的上海虹橋及海口。

另外，北京首都國際機場國泰航空貴賓室於最近重開，而部份往返北京的國泰航班亦將於3月26日起恢復頭等客艙服務。此外，洛杉磯航線部份航班亦會於同日起恢復頭等客艙服務。

在貨運方面，香港以及內地的貨運需求正在回升，當中電子商貿相關的貨運需求尤為殷切。隨着集團恢復更多客運航班，貨運網絡亦得以逐步擴張。