港華智慧能源：天然氣價料平穩　派息比率維持3成

左起：公司秘書何漢明和行政總裁黃維義。

管理層未透露退出上海燃氣將獲得多少金額，惟表示退出價格將按照法規和市場化原則而定，由獨立評估機構按各方選定的評估準則進行評估，結果尚待向相關部門備案後，於最終協議落實。

業績公告顯示，港華去年分佔聯營公司之業績虧損2.47億元，主要來自下半年開始分佔上海燃氣之虧損5.89億元。集團表示，受去年國際能源價格大幅波動影響，上海燃氣的平均採購成本期內大幅提升，加上受疫情和封城等多種因素影響，導致上海燃氣天然氣平均銷售價格低於平均採購價格，從而造成上海燃氣整體業績虧損。

黃維義強調，是次退出上海燃氣投資，將不會影響兩企以往「深厚的」業務合作，包括在天然氣和再生能源合作領域等，未來將按業務發展需求繼續推進合作。他續稱，去年內地整個燃氣行業受來氣價和包括封城等不利的經營環境影響，「大家都唔想見到」，但相信在經濟復常後，包括工商客戶等用氣量將迎來「火爆式」反彈，有利業務發展，建議應「着眼並擁抱未來，更勝執着於過往」。

他稱，城市燃氣和再生能源仍是未來公司增長動力，其中分布式光伏業務擴展潛力大。公司預期，近期天然氣價已下降，對集團而言好事，未來或再有波動，但深信不會持久，料今年全年天然氣價格平穩，派息比率將在未來一段時間維持在約30%左右水平。