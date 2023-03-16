專家樓評：樓市小陽春正轉入大牛市

2023年是復常之年，上月中港全面通關，內地訪港旅客持續上升，過去一個月錄140萬人次來港，平均每日約4.8萬人次，預料數字將持續增加，本地消費市場明顯回升。實施三年多的口罩令於本月全面取消，意味疫情正式結束，是復常的一大指標，恒生指數早前重上二萬點水平，未來各項社會及經濟活動大增，對整體經濟產生強勁推動力。

日前美國聯儲局「放鷹」，預告再次加息，幅度更有機會高於市場預期，但美國22年起加息8次共4.5厘，由於香港銀行體系「水浸」，同期香港只加息3次共0.625厘，若美國於本月宣布加息，本港銀行或會跟隨，但預期幅度會相對溫和，而本年樓價升幅的力度或會抵銷加息影響。再加上新一份財政預算案「小減辣」，為首置客調整從價印花稅稅階，大大推動細價樓交投。

反映二手樓價之中原城市指數CCL最新報164.59點，本年累升約5%，現時不少業主對後市睇好，收窄議價空間甚至反價，料上半年可錄約10%的樓價升幅。一手市場方面，藍田新盤KOKO ROSSO紅盤高開，首輪即日沽清，兩輪累沽超過300伙，屯門NOVO LAND 2B期首批352伙亦即日清枱，次輪亦沽9成多，短短5天賣出超過5百伙，可見市場購買力高企，預計三月一手成交量可達3000宗，創6年半新高。

近日各大發展商亦趁旺市相繼發動推盤攻勢，為求保持競爭力，開價亦相當克制，如剛開價的元朗新盤雨後，首張價單定價較同區一手貨尾有約15%折讓，有意入市的準買家應好好把握機會。本港買家一向傾向「寧買當頭起」，去年樓市下跌，市場累積大批購買力，而這批入市動力足以使樓市由小陽春開始轉入大牛市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑