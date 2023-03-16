2月本港工廈市場量升價跌　租賃成交大增三成

本地工廈市道持續回暖，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，2月工廈租賃成交量錄逾550宗，按月升近三成，而該行的工商物業租金指數最新報150.9，按月跌約0.3%。

上月分區工廈呎租方面，升幅最大為紅磡/土瓜灣，2月呎租報約15.8元，按月上升約0.6%。黃竹坑/香港仔/鴨脷洲最新平均呎租約14.7元，按月跌約2.3%，為跌幅最大地區。

另外，上月工廈買賣註冊量錄130宗，按月微升約2.4%，註冊金額錄7.39億元，按月少約23.2%。工廈售價持續下跌，該行反映指標工廈售價的指數2月報365.9，按月微跌約0.9%，其中，只有觀塘平均呎價按月上升，最新報約6,282元，升幅約0.4%。至於跌幅最大分區為葵涌，最新報約3,874元，按月低約2.9%。

美聯工商董事陳偉志認為，工廈成交市況現時出現量升價跌」現象，有機會是賣家有意趁市道見底回穩，而決定在短期內套現所致。陳表示，受惠本地經濟活動復常，留意到財團申請工廈重建的步伐持續，不少申請作數據中心發展，反映市場上對本港科技基建發展具有龐大的需求潛力，預期有關趨勢會持續出現，利好工廈物業的中長線轉型發展。