【美元失勢】多國央行減美債！沙特與華完成人幣貸款合作

今年來各國央行頻頻增持黃金儲備之際，卻不斷減持手頭上的美債，反映去美元化速度正在加快，以美元作為貿易結算貨幣的地位，正面臨重大挑戰！其中，美國第二大海外「債主」中國，已連續第六個月減持美債，按月再少77億美元(約600.6億港元)；另一「債主」沙特阿拉伯亦拋售87億美元(約678.6億港元)美債，持倉量降至六年來新低。沙特阿拉伯財長Mohammed Al-Jadaan近日更直言，當地經濟很快不需要再依賴「石油美元」！

美國財政部國際資本流動報告(TIC)顯示，截至今年1月底，中國所持有的美債總額為8,594億美元，持倉規模連續10個月低於1萬億美元，續創2010年6月以來新低，且與2018年4月中美貿易戰正式爆發時11,819億美元相比，累積跌幅近30%。

除了中國，在首十大美國海外「債主」中，比利時、盧森堡和愛爾蘭亦減持了美債，又以比利時掟得最勁，減持規模達232億美元。至於油組「一哥」沙特阿拉伯拋售力度則創疫情初期以來最大，同時是歐洲地區以外最大賣家。

另邊廂，作為美國「頭號海外債主」的日本則暫停減持美債步伐，按月增持281億美元，所持金額達1.104萬億美元，持倉規模回升至去年10月來最高。總計1月，一眾海外「債主」手持美債規模按年少2,534億美元，按月則多838億美元至7.402萬億美元。

隨着全球的去美元化進程成大勢所趨，沙特阿拉伯就擬改變其「石油美元」策略，不再依賴出售石油賺回來的美元流入政府金庫。財政部長Mohammed Al-Jadaan表示，沙特經濟可以「在很大程度上與石油脫鈎」，而原油價格不會成為制定財政政策的決定性因素；又預期非石油收入佔預算支出的比例，會由大約10%上升到3分之1以上，目標是於2030年之前完成。

值得留意的是，近期該國亦向中國靠攏，最新中國進出口銀行則與沙特阿拉伯國家銀行完成首筆人民幣貸款合作，指貸款資金將優先滿足中沙貿易項下的資金需求。

在中美貿易戰陷入拉鋸之下，美國政府旗下跨黨派機構國際貿易委員會(ITC)日前發表報告指，美國自2018年向部分中國進口貨徵收關稅以來，引致美國進口商加價，成本近全數轉嫁予美國民眾。報告提及，部分中國貨品被徵稅之後，進口商全數將成本轉嫁予本地消費者，令相關價格上升最多25%，美國本土製造的貨品價格則上升3至4%。倘若單計算關稅措施對商品的影響，並以2018年數據與2021年作出比較，徵稅行動則令中國進口貨值減少13%，美國本地產出上升0.4%，美國貨品價格上升0.2%。

與此同時，金融角力亦未有緩減，周四傳出美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)自去年12月完成首次對中國企業進行審查後，最快下周再派員來港展開新一輪檢查中國企業審計底稿的工作。