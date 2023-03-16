調查：7成港企不熟悉「碳中和」　盼獲資金與技術支援轉型

香港生產力促進局夥香港城市大學能源及環境學院合作，針對工商界及建築物相關業界進行問卷調查，發展大部分受訪企業/機構支持政府推動減碳政策，但對「碳中和」缺乏專業知識，只有不足兩成已制定具體的減碳目標，加上在推行低碳轉型時要面對較高的財務資本，以及缺乏需求等障礙。

調查於去年10月至12月進行，當中72%表示不熟悉「碳中和」，對《香港氣候行動藍圖2050》及科學基礎目標倡議(SBTi)等欠缺認識；計算碳排放方面，66%未曾進行過碳審計並沒有定期評估其溫室氣體排放。減碳現況方面，81%尚未就實踐「碳中和」完整地訂立目標，在其餘19%已訂立目標的企業/機構當中，少於一半在設定目標時有參考國際標準（43%）或涵蓋供應鏈的溫室氣體排放（48%）。上述數據顯示，企業/機構無論在相關的專業知識層面，以致制定減碳目標與計劃時，均存有很大的改善空間。

調查亦總結出影響企業/機構制訂「碳中和」目標與減碳措施的因素；90% 認為能夠提升品牌形象、名聲及競爭力，是推動它們訂立目標的主要原因，其次包括規管要求（48%）及滿足客戶要求（44%）。其餘沒有訂立目標的受訪企業/機構則礙於缺乏外部支持（76%）、尚未與企業/機構之運作相關（73%），以及意識或認知不足（71%）。

與此同時，雖然88% 會因合作夥伴的要求或鼓勵而實施「碳中和」相關的舉措，然而卻有約45%認為它們缺乏充足的資源或管治架構來推行減碳措施；調查繼而歸納了它們邁向「碳中和」的三大挑戰，超過60% 認為「較高的財務資本需求」、「缺乏經濟誘因來改變現時的作業模式」與「缺乏消費者及客戶的需求」皆令它們對企業減碳有所卻步。

調查發展，企業/機構對實現「碳中和」的需求，可主要歸類為「資金/資助支援」（78%）及「技術支援」兩項，其中「技術支援」包括「碳中和」評估工具（62%）、培訓（54%）、顧問服務（52%）、綠色技術（49%）。