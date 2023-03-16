屯門一手樓低價搶客　首批平均呎價1.25萬

新盤競爭激烈，屯門青山公路項目為求突圍而出，開出震撼市場的低價，首張價單提供88伙，折實平均呎價約12,509元，為一手市場接近3年來最低。

●屯門飛揚第2期首批88伙 折實平均呎價約12,509元

首批單位包括51伙一房戶、32伙兩房戶及5伙三房戶，實用面積266至722方呎。售價方面，價單提供2種付款方法，一房及兩房提供最高15%折扣優惠，三房最高則提供17%折扣優惠。整批單位折實售價介乎306.9萬至923.9萬元，折實呎價由11,042至13,972元。該批單位市值約4.87億元。

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她續指，上述4伙實用面積全屬1,234方呎，為第3A座28樓A室及B室、另有連天台的第3A座29樓A室及B室。該盤明日起收票，目前接獲查詢的客群中有四成屬投資者，六成屬用家，並以兩房及三房的查詢佔多數。

●元朗雨後最終截收908票 超額逾5倍

星星地產旗下的元朗雨後經過7日的收票期後，於周四(16日)晚上8時已經截票。發展商公布，項目經核數後最終截收908張入票，按周六(18日)首輪發售143伙計，超額認購約5.3倍。即將發售的單位折實價395.87萬至1,201.16萬元，折實呎價13,388元至17,044元。

●啟德尚‧珒溋四房售3,310萬

●九龍站天璽下周一起招標發售1伙四房戶