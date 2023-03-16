新盤低價吸客　屯門居屋兩房4年蝕沽33萬

屯門新盤連環低開搶客，區內二手市場持續蝕讓。居屋新圍苑兩房單位，減價後於已補價自由市場售380萬元，約4年帳面蝕33萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣武秉強表示，小西灣藍灣半島1座高層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，近日獲買家洽購，議價後終以808.8萬元易手，呎價約17,758元，新買家屬外區用家，屋苑本月暫錄5宗二手買賣，現時有約70個放盤，兩房戶入場費由800萬元起。

●美聯冼晉毅稱，筲箕灣ISLAND RESIDENCE錄本月首宗買賣，為中層C室單位，實用面積約499方呎，兩房間隔，獲外區用家垂青，議價後以1,020萬元成交，呎價約20,440元，原業主於2016年12月以約862.6萬元購入，轉手帳面獲利約157.4萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角半雲景台D座高層單位，實用面積約1,,065方呎，三房連工人房間隔，望煙花海景，連車位成交價約2,300萬元易手，呎價約21,596元，單位原先叫價達2,380萬元，輕微減價80萬元，減幅僅約3.4%。

●利嘉閣李家成指，北角曉峰中層A室，實用面積約766方呎，四房間隔，原先開價1,520萬，經過一輪議價後減162萬元，以1,358萬元成交，呎價約17,728元，九龍區買家留意港島區物業多時，終入市自用。

●中原楊偉賢稱，東半山保祿大廈低層B室，實用面積約1,385方呎，原則三房間隔，以2,980萬元易手，呎價約21,516元，新買家屬於用家，原業主於2016年以2,480萬元買入，持貨約7年帳面獲利500萬元，單位升值約20%。

●中原周世康表示，灣仔囍滙2座高層B室，實用面積約519方呎，一房及儲物房間隔，以1,388萬元易手，呎價約26,744元，新買家屬於用家，原業主於2013年以1,165.6萬元買入，持貨約10年帳面獲利222.4萬元，單位升值約19%。

●美聯韓家恒稱，灣仔囍滙1座中層B室，實用面積約593方呎，兩房間隔，望園景，獲外區用家垂青，以1,650萬元市價承接，呎價約27,825元，原業主於2014年1月以約1,204.4萬元購入，轉手帳面獲利約445.6萬元，物業升值約37%。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園10座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，享海景，未補價第二市場以438萬元易手，呎價約10,162元，原業主於2014年6月以314萬元購入，持貨約9年帳面獲利124萬元。

●中原黃家全稱，奧運站柏景灣3月暫錄約3宗買賣，包括6座低層E室，實用面積約590方呎，套三房間隔，議價後以1,180萬元成交，呎價約20,000元，原業主於2011年9月以739萬元購入，持貨約11年半帳面獲利441萬元，單位升值約六成。

●香港置業蘇國榮指，長沙灣泓景臺1座高層A室，實用面積約507方呎，兩房間隔，望內園景，以約920萬元放盤約8個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價約27.2萬元，以892.8萬元易手，呎價約17,609元。

●利嘉閣余文偉表示，長沙灣美居中心7座中層C室，實用面積約299方呎，兩房間隔，新買家為區內客，減價5萬元，以約455萬元沽出，呎價約15,217元，原業主於2018年以473萬買入，持貨約5年轉手帳面獲利約18萬元，單位升值約3.8%。

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新界區

●祥益黃文樂稱，屯門居屋新圍苑D座中層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，區內換樓客沽出同區公屋單位後，在區內搵樓，原業主移民賣樓，減價15萬元，已補價自由市場售380萬元，呎價約9,476元，持貨約4年帳面蝕33萬元離場。

●祥益林偉光表示，屯門居屋景峰花園2座高層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，準新婚首置客見單位附設裝修及傢電，收樓後毋須額外翻新便可入住，獲減價15萬元，於已補價毛由市場以435萬元購入，呎價約10,902元，稍高於市價。

●中原黃國強稱，青衣居屋青泰苑F座高層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，享海景，本月新放盤，已補價自由市場叫價550萬元，因屬少有的海景放盤，速獲同區分支家庭承接，減價30萬元，以520萬元成交，呎價約12,968元。

●中原透露，青衣居屋青雅苑中層1室，實用面積約485方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價580萬元，累減52萬元，以528萬元易手，呎價約10,887元，買家為上車客。

●美聯陳偉健指，葵涌新葵芳花E座高層7室，實用面積約415方呎，兩房間隔，最初叫價635萬元，放盤約兩星期，上車客輕微議價約6萬元，終以629萬元承接，呎價約15,157元。

●中原劉德興稱，上水蔚翠花園3月暫錄約3宗買賣，屋苑4座中層C室，實用面積約716方呎，三房間隔，放盤時開價約660萬元，議價後以600萬元易手，呎價約8,380元，新買家為用家。

●美聯楊浩然指，大埔新達廣場4座高層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，新買家為首置客，原業主開價720萬元，雙方議價後，終以706萬元成交，呎價約15,183元，原業主於2013年6月以462.8萬元購入，帳面獲利243.2萬元，期內物業升值約53%。

●中原黎宗文表示，大圍居屋海福花園2座中層E室，實用面積約466方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約635萬元，議價後以630萬元易手，呎價約13,519元，新買家為用家，原業主則於2000年以96萬元購入，當時單位未補地價。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山銀湖‧天峰7座高層A室，實用面積約1,000方呎，四房間隔，享海景，放盤1年，叫價1,600萬元，調整至1,560萬元成交，呎價約15,600元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山雅濤居1座低層D室，實用面積約488方呎，兩房間隔，望園景，原先開價690萬元，放盤3個月，微減12萬元，以678萬元獲買家承接，呎價約13,893元。

●中原陳鴻霆透露，馬鞍山迎海3月暫錄約6宗買賣，其中2座中層F室，實用面積約914方呎，套四房間隔，開價約1,650萬元，議價後以1,550萬元易手，呎價約16,958元，新買家為用家。

●中原柯勇指，將軍澳3月暫錄約150宗買賣，日出康城LP6第5座低層H室，實用面積約347方呎，一房間隔，開放式廚房設計，享內園景，以610萬元易手，呎價約17,579元，原業主於2018年9月以547萬元買入，持貨約4年半帳面獲利63萬元。

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳日出康城晉海2B座中層F室，實用面積約340方呎，一房間隔，以610萬元售出，呎價約17,941元，原業主2017年10月以540.6萬元購入，帳面賺69.4萬元。

●中原伍錦基稱，將軍澳都會駅8座低層B室，實用面積約894方呎，四房間隔，望內園景，去年中開價1,500萬元，減價250萬元，以1,250萬元售出，呎價約13,982元，原業主於2013年以959萬元購入，帳面賺約291萬元，期內升值約30%。

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