瑞信或引爆雷曼時刻！瑞士央行即借逾4千億　歐洲照加息0.5厘

歐洲大型銀行瑞士信貸(Credit Suisse)的危機峰迴路轉，瑞士央行發聲明表態，展現出向其提供資金流動性的意願，急忙安撫市場。瑞信則「打蛇隨棍上」，趁機向瑞士央行借款最多500億瑞士法郎(約4,223億港元)。雖然近期美國及歐洲銀行業先後出事，導致市場人心惶惶，但事件依然未對歐洲央行的加息步伐構成影響，歐元區3大政策利率於周四同步上調0.5厘，一如市場預期，似乎相比起潛在金融危機，通脹的威脅反而更大。

瑞士中央銀行(瑞士央行)與瑞士金融市場監管機構(FINMA)周四發共同聲明指，如有必要，會為瑞信提供流動性支持；又指瑞信符合重要銀行的資本及流動性要求，美國「某些銀行」的問題(即近日硅谷銀行及Signature Bank倒閉)，並不會對瑞士的金融市場構成直接風險。

獲得央行鼎力相助的承諾後，瑞信除了提向央行大舉借入最多500億瑞郎資金預防流動性問題外，還打算回購10款以美元計價的優先債券，總計約25億美元；同時對4款歐元債進行回購，涉及約5億歐元。考慮到此前該行的債券價格已經暴跌，今次回購按理可錄得一定額度的盈餘入帳。

瑞信大股東、沙特阿拉伯國家銀行董事長Ammar AI Khudairy亦表示，市場無必要對圍繞瑞信的事件感到恐慌，相信監管機構已準備好應對。值得注意的是，Khudairy日前表明不會對瑞信額外注資，是近期引爆市場恐慌情緒的導火線之一。

在危機稍為平息之際，歐洲央行公布了最新的議息結果，一如市場預期加息0.5厘。

事實上，就算瑞信真的出事，歐洲銀行業整體的財務穩健程度也遠勝2008年金融海嘯時期，相信有能力應對危機。富國銀行研究報告指出，歐元區銀行業的流動性狀況近年來有所改善，反映貸款與存款比率的「貸存比(LDR)」下降就是證明。對於參與單一監管機制(SSM)歐元區的國家而言，而到去年第三季已降至104.8%，較2015年第二季時的126.6%顯著回落，反映出銀行風險平衡情況的進步。

歐元區銀行總體上資本也相當充足，去年第三季度普通股一級資本比率為14.75%，遠高於全球金融爆發前的2007年第四季，當時的一級資本比率僅為7.96%。

不過，市場上始終不缺乏危言聳聽之徒，人稱「末日博士」的紐約大學教授魯比尼就一度發出警告，稱瑞信的規模「大到不能救」，政府未必有足夠資源去打救一家規模如此龐大的銀行。不過就在他發表這番言論後不久，瑞士央行就表明會提供支持。另邊廂，美國財政部據報亦正在審視華爾街銀行的風險，特別是與瑞信相關的敞口。