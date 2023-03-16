市場氣氛壓抑　道指挫242點　港股夜期低水過百點

市場對於銀行業風險的擔憂仍未完全消退，美股周四早段受壓，道指跌242點，報31,631點；標指跌13點，報3,877點；以科技股為主的納指跌19點，報11,414點。港股夜期報19,101點，跌46點；低水103點。

受近日硅谷銀行(SVB)及Signature Bank倒閉事件影響，投行高盛在最新經濟預測中，把美國未來12個月內陷入衰退的機率由25%重新上調至35%。該行指出，中小型銀行在經濟中扮演重要角色，收緊貸款標準可能會打壓整體需求，繼而拖累經濟表現。

資產管理公司貝萊德行政總裁芬克(Larry Fink)警告，美國地區銀行仍面臨風險，一場「緩慢滾動式危機」已來臨，有機會進一步擴散，私募股權、房地產等非流動性資產的基金也可能受到牽連，尤其是那些借錢來增加投資回報的基金。

外媒引述消息指，過去數日大量存戶將資金存入大型銀行，其中，美國銀行的存款短短數日內大增150億美元，摩根大通、花旗據報也有類似情況。惟美銀股價於周四早段曾跌0.4%，摩通及花旗亦分別跌0.97%及1.22%。

另外，負責接管SVB及Signature的美國聯邦存款保險公司(FDIC)，擬報將於周五拍賣這兩家銀行，拍賣條款包括要求新買家完全放棄加密貨幣業務。

其他企業消息方面，Adobe上季收入按年增長9.22%，經調整淨利潤亦升8.98%至17.46億美元，其股價早段曾升1.13%。該企指引本季度收入介乎47.5億至47.8億美元，以中位數計相當於按年增長8.64%。

股神巴菲特透過其投資旗艦公司巴郡續增持西方石油，其於本周斥資約4.668億美元買入了780萬股，持股比例增至23.1%。西方石油股價曾升0.65%。

【21︰30】雖然瑞信已獲瑞士央行融資，惟未解外界對歐美銀行股之恐懼情緒。美股周四早段全線下跌，道指跌188點，報31,686點；標指跌22點，報3869點；以科技股為主的納指跌52點，報11,380點。