戴德梁行：港樓價今年升5至10%

戴德梁行表示，隨着中港全面通關，買家入市信心明顯提升，預期第一季住宅成交量按季升約49%至約12,500宗。該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，市場氣氛轉好，促使部分準買家加快入市決定，把握機會在樓價被推高前趁低吸納，最近詢價量和睇樓量亦已從上年低位反彈，政府於最新一份《財政預算案》宣布擴闊住宅從價印花稅稅階，細價盤首置買家即時受惠，預料1,000萬元以下的中小型單位最受追捧。

該行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明補充，回顧住宅市場價格表現，根據政府最新數據，年初至今微升約0.6%，雖然仍比2021年高峰低超過15%，但可見樓價有支持，個別屋苑更現「小V型反彈」，當中細價盤沙田第一城呎價按季攀升約20%，中價市場的鰂魚涌太古城按季則錄得約11.3%的升幅，豪宅市場的南區貝沙灣按季僅升約5.3%。

該行又預計，發展商將力推面積較小的中細價盤，在最新的從價印花稅政策支持下，相信有效加快首置和換樓客入市步伐，通關後內地買家回流香港市場，將進一步支持住宅市場交投量逐步回升，預料全年住宅成交量將較去年回升約25至35%，即約58,000至60,000宗。整體樓價全年有望錄得約5至10%升幅，主要在上半年反映。