凱基亞洲：美銀行爆雷　勢損盈利能力

上周五，美國硅谷銀行(SVB)倒閉，引起環球金融市場關注。SVB是美國歷史上出現問題的第二大銀行，以存款計，SVB僅次於2008年倒閉的華盛頓互惠銀行。SVB主要服務科技初創公司，總存款約為1,750億美元，當中的1,500億美元超出美國的存款保障額25萬美元， 可見SVB是以大型存戶為主，而且存戶背景關連性大。

2020年疫情爆發，美國聯儲局進行量化寬鬆，科技業吸引大量資金，SVB是受惠者之一，2021年的存款額幾乎是2019年的2.7倍。到2022年，聯儲局進取加息，科技行業發展放緩，加息也令資金成本上升，科技公司需要現金，存款開始錄得淨流出。

SVB擠提極速觸發破產

上周三SVB表示已沽清近乎全數以可供出售方式入帳的金融資產，獲得資金210億美元，同時，SVB希望透過發行新股及優先股等籌集共22.5億美元，所得的資金將用作增加浮息資產等。

觸發SVB危機的是上周四，有存戶未能提取420億美元存款。據報由於SVB的存款主要投資在國債及按揭抵押債券，這部分的年期及存續期普遍較長，美國進取加息，令長年期債價大幅下跌，即使變賣資產也不足讓客人提款。因此，出現流動性問題並非全是信貸質素，而是資產的利率敏感度。

美國政府的應變也相當迅速。周日美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司聯合表示，存戶可以在周一取得全部存款。另外，根據公告，聯儲局將設立一個新的銀行貸款機制BTFP(Bank Term Funding Program)，確保SVB及其他金融機構可取得短期貸款周轉，應對所有存戶動用款項的需求。同時公告中也指出Signature Bank面對類似的問題，被關閉了。

宜減少部署美國小型股

對投資市場而言，資金緊張是由於進取加息以致資產現值大跌，這一點幾乎所有持有長債的銀行都需面對的問題。不過，各銀行存款和資產的比例不盡相同，相信當局也會在稍後研究加強監管銀行流動性，銀行也可能被迫提高存款息率保留存戶等，這可能衝擊美國銀行業的長遠盈利能力。

觸發SVB擠提的另一重點，是存戶集中科技業，Signature Bank也與加密貨幣有密切聯繫。若銀行存戶群分散，加上當局能穩定存戶信心，事件在銀行業蔓延的速度相信能大大降低。

另外，美國正採取緊縮貨幣政策遏通脹，因此當局需確保銀行體系有充足的流動性，同時又不會令政策過分寬鬆，與緊縮的方向背道而馳。

整體而言，考慮到目前銀行事件及政策的不確定性，股票投資者可持有分散環球的防守股組合，避免過分集中單一地區或行業，同時減少部署在美國小型股。