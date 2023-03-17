鄧聲興：內地消費升級　企業需延續產品高端化

去年底，中共中央、國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》，明確指出去年消費「馬車」對中國經濟增長貢獻率達65.4%，已成為經濟第一推動力。今年兩會亦將「穩增長、擴內需」作為頂層部署，以助力推進中國經濟恢復活力與增強市場信心。如何讓居民從超額儲蓄向消費轉化，已成為當下中國經濟工作的重中之重。

然而，據中國人民銀行公布2月金融統計數據顯示，2月份人民幣存款增加2.81萬億元，按年多增2705億元。其中，住戶存款增加7926億元，非金融企業存款增加1.29萬億元，財政性存款增加4558億元，非銀行業金融機構存款減少5163億元。住戶存款較1月高基數仍有增加，反映出早前新冠疫情的衝擊，以及環球投資市場的大幅波動，使得居民對高流動性的資產偏好較大。亦有人認為超額儲蓄是反映出未來預期轉弱、消費需求不足、投資意願下降等問題。

事實真的如此嗎？筆者認為，存款增多，實則是反映出中國消費市場的趨勢正發生轉變。 中國人口超14億、中等收入群體超4億，市場規模巨大。疫情緩解後，人們開始追求更高水平、更健康、更明智的消費場景，中國消費市場正同步進入消費升級、模式創新的快車道，以高質量發展引領的增量創新。國務院辦公廳於2020年就發布《關於以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見》，將通過進一步優化新業態新模式引領新型消費發展的環境、進一步提升新型消費產品的供給質量、進一步增強新型消費對擴內需穩就業的支撐。望能繼續將政策落到實處，使得消費新業態新模式得到普及並逐步成熟。從而從多個方面共同發力，更好的促進內消。至此，「擁抱多元創新」 「追逐技術躍升」成為中國消費市場新趨勢。故企業想要在消費場景轉變的當下立足腳跟，續延續高端化勢頭，更要以「產品為王」，才能滿足選擇更為明智的廣大消費者。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)