道指漲371點　比特幣升破2.5萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數微跌至104.44；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.8948；美元兌日圓處133.36；歐元報1.0616，英鎊報1.2111。金價處1,921.84美元。布油報74.71美元，紐油報68.35美元。比特幣漲2.7%，升破2.5萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水100點。

●道指收報32,246點，升371點或1.17%；標指收報3,960點，升68點或1.76%；納指收報11,717點，升283點或2.48%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,305點，升102點。

●3月恒生指數夜期收報19,374點，升227點，高水170點，成交21,748張。

●紐約期油收報每桶68.35美元，升0.74美元或1.09%；倫敦布蘭特期油收報每桶74.7美元，升1.01美元或1.37%。

●紐約期金收報每安士1,923美元，跌8.3美元或0.43%。

●英國富時100指數收報7,410點，升65點或0.89%；德國DAX指數收報14,967點，升231點或1.57%；法國CAC指數收報7,025點，升140點或2.03%。

●第一共和銀行獲多家美國大型銀行存入300億美元救助。

●李寧去年純利微升1.3%，末期息0.4627人民幣。

●國泰2月載客量按月急增，客運運力3月底料返疫前50%。

●長和去年多賺近1成，派末期息2.086元；長實去年多賺2%，派末期息1.85元。

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