美國第一共和銀行獲11家同業存款2340億元　股價盤後倒升

美國地區銀行爆發倒閉潮，另一間陷爆煲危機的第一共和銀行(FRB)有救了！獲美國11家銀行聯合注入300億美元(約2,340億港元)存款助解困，其中高盛及摩根士丹利各存入25億美元，摩根大通、美銀、花旗及富國銀行亦各存入50億美元，紐約梅隆銀行、道富銀行、PNC銀行及美國合眾銀則各存入10億美元，相關存款會在銀行保留最少120日。

FRB股價周四(16日)一度挫36%，受注資消息刺激，收市倒升近9%。

參與銀行發聲明指出，這項美國大型銀行的聯合行動顯示他們對FRB的信心，以及對美國所有規模銀行的信心。又強調，美國銀行體系的信用維持強勁，流動性充裕，近期的事件並沒有改變這點。中小型銀行對金融體系運作和健康的非常重要，美國的大型銀行會與其他銀行保持團結，同時加強財務實力和流動性部署。

美國財政部、美國聯儲局、美國聯邦存款保險公司(FDIC)及美國貨幣監理署發表聯合聲明，而美國財長耶倫及聯儲局主席鮑威爾指出，銀行們對FRB的存款支持，證明銀行體系的韌性，且聯儲局會隨時準備向符合條件的機構提供流動性。

FRB稱，銀行每日存款流出已顯著放緩，截至3月15日，共有340億美元現金；並正評估資產負債表，亦決定將暫停股票分紅，專注減少借款。

不過，情況如美國硅谷銀行(SVB)，FRB高管在上周公司股價開始暴跌前已拋售了價值1,200萬美元的股票，其中行政總裁Herbert出售了價值450萬美元股票。

另外，Odeon Capital分析師Dick Bove表示，今次11間銀行為FRB提供300億美元流動性，反映銀行系統本身有錢，相信銀行業危機已結束，但不得不讓人想起1998年的情況，當時14家銀行聯手救助長期資本管理公司(LTCM)，防止了全球金融市場崩潰。