研究：去年港人財政健康水平微跌　近6成流動資產回報逾2%

滙豐最新一項研究發現，在新冠疫情持續影響下，香港人在維持理財習慣健康有所鬆懈，令財政健康水平輕微下跌。即使2022年香港錄得1.9%的全年通脹、恒指全年下跌15.5%。然而，59%受訪者的流動資產去年仍錄得至少2%的回報，跑赢大市。

一眾「逆市大赢家」當中，有86%被評為「財政健康」或以上的級別，反映他們的財務健康與財富回報有潛在關聯。

第四次發布的滙豐「FinFit」調查中，香港人在2022年的在FinFit指數的平均得分為64分(100分滿分)，低於去年的65分，並且自2020年研究開始時的67分持續下跌。

疫下影響港人的投資及儲蓄習慣，僅54%的受訪者持有投資產品如股票、基金和債券等，較上年同期下跌25個百分點；有儲蓄習價的受訪者比例也從先前的61%降至57%。

此外，港人在保持謹慎消費方面亦有所鬆懈，尤其是FinFit指數得分低於50分的群組，只有37%的受訪者監測每月開支，與去年比較下降9個百分點。整體而言，受訪者對未來財務事宜的關注也較少，只有64%的受訪者在去年有定期審視他們的財務計劃，48%的受訪者有為退休作準備，分別比之前下降了5個百分點和6個百分點。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，面對市場動盪，沒有人能夠置身事外，但擁有良好財務習慣和多元化投資組合的人，將能更穩健地渡過難關。她建議港人可由建立個人預算，以培養財務紀律，訂立財務目標並積穀防饑，即使身處不利環境，仍能保持靈活應對挑戰。

另外，該行亦宣布舉行「FinFit月」，以提高大眾對理財健康的認識，舉辦有關理財及金融知識的活動，包括由3月29日起，在全港派發FinFit小貼士及派發「兩餸飯」飯券，並為有特殊教育需要的學生安排參觀滙豐分行及工作坊，讓他們了解銀行等。