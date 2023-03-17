【高盛推介】美股低位反彈　資金留意淡倉對沖風險

高盛(亞洲)有限責任公司：美股近期走勢波動，納指低位反彈2.7%創1個月新高。此外根據芝加哥期貨交易所的利率期貨顯示，市場料美聯儲本月將不加息或加息0.25厘，較日前的加息預期放緩。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於周四(16日)獲資金轉向流入，有約30萬元。淡倉於本周二及本周三共錄得約240萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。周五(17日)早段則見資金積極於反彈時部署淡倉對沖風險。

道指方面，好倉於周四獲資金轉向流入，有約20萬元。淡倉於本周三錄得約220萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。

標指方面，好倉於周四獲資金轉向流入，有約20萬元。淡倉於本周二及本周三共錄得約70萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。

納指購10684，行使價12,850點，2023年6月16日到期，實際槓桿10.6倍，高槓桿、低街貨。

納指沽10716，行使價10,750點，2023年6月16日到期，實際槓桿10.2倍，高槓桿。

納指沽10806，行使價9,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿6.9倍，中年期、低街貨。

道指購10827，行使價34,950點，2023年9月15日到期，實際槓桿14.0倍，少數中期兼貼價條款。

道指沽10751，行使價31,380點，2023年6月16日到期，實際槓桿11.7倍，最貼價條款、高槓桿。

道指沽10800，行使價30,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿8.0倍，中年期。

標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.2倍，貼價、低街貨。

標指沽10759，行使價3,485點，2023年6月16日到期，實際槓桿11.5倍，高槓桿。

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