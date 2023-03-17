【高盛推介】美團ATM中升幅最大 輪證點揀？
2023年03月17日 12:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：大市靠穩反彈，科網股領漲，日前相對落後的美團周五(17日)早段從低位反彈，高開約1.9%後重上130元水平。現報131.3元，升約4%，為ATM中升幅最大。
觀察個股輪證資金流向，好倉於周四獲資金轉向流入，有約500萬元。觀察港股通資金流向，可見北水於周四繼續買入美團，錄得約3,800萬元資金淨買入。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意屬最貼價條款產品中最高槓桿的美團購(14307)。高槓桿選擇可留意屬行使價165元以下、3個月期以上、低街貨證最高槓桿的美團購(13791)。牛證方面可留意美團牛(56348)，與現價有約10元收回距離。
美團購14307，行使價140.1元，2023年6月23日到期，實際槓桿6.0倍，最貼價條款產品中最高槓桿。
美團購13791，行使價158.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.0倍，行使價165元以下、3個月期以上、低街貨證最高槓桿。
美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨。
美團熊56071，收回價140元，行使價143元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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