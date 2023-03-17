【高盛推介】美團ATM中升幅最大　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：大市靠穩反彈，科網股領漲，日前相對落後的美團周五(17日)早段從低位反彈，高開約1.9%後重上130元水平。現報131.3元，升約4%，為ATM中升幅最大。

觀察個股輪證資金流向，好倉於周四獲資金轉向流入，有約500萬元。觀察港股通資金流向，可見北水於周四繼續買入美團，錄得約3,800萬元資金淨買入。

美團購14307，行使價140.1元，2023年6月23日到期，實際槓桿6.0倍，最貼價條款產品中最高槓桿。

美團購13791，行使價158.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.0倍，行使價165元以下、3個月期以上、低街貨證最高槓桿。

美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨。

美團熊56071，收回價140元，行使價143元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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