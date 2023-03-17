李寧：今年在港再開分店　培養更多人才力拓海外

他稱，希望可以向香港消費者提供更好的專業運動產品，讓他們「感受運動的快樂」，並視香港為進入海外市場做準備的一個前期階段，又謂香港具備國際視野的年輕人才，冀培養更多人才助力集團在海外發展。

集團坦言，疫情致市場消費需求疲軟勢頭較為明顯，遂加大零售終端和線上渠道的折扣力度 ，加上原材料及人力成本上漲，去年毛利率下降4.65個百分點至48.38%。

錢煒表示，希望毛利率今年有所改善，但疫情才剛過去兩個月，對市場看法審慎樂觀。他又謂，隨着疫情穩定下來，銷售在快速恢復，今年首三個月按月表現見好轉，營運指標不斷改善，不過線下客流仍未恢復到去年同期水平，期望客流未來回暖。

另外，李寧今年營業額增長目標介乎10至20%中段，淨利率則料維持在10至20%中段。