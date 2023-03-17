龍湖：擬適度減少境外融資　今年綜合借貸總額料與去年相若

他表示，不急於分拆主營物業管理和商業營運管理服務的龍湖智創生活上市，先提升經營收入，將「一如既往做好準備，靜待花開」。

公司執行董事兼高級副總裁張旭忠指出，今年內房業仍是以「穩增長、抗風險、促需求」為目標，內地疫情影響雖逐步消除，惟居民消費信心需時恢復，而置業信心料逐步上升。據該企重點關注城市如北京、成都、南京、西安和重慶等地，整體2月到房價及成交量均回升，單計2月，龍湖全口徑銷售為174億元，按年增86%，按月升61%。

他續指，首兩個月累積銷售額280億元，按年增41%，數據有助刺激市場信心。不過，該企重點關注的內地城市中，並非全部樓市交投回升，一線城市和部分二線城市較穩定，如杭州、成都和西安等城市首兩個月整體簽約成交金額按年增長約20%，惟包括大連等城市首兩個月成交額則累跌逾20%，反映城市間的樓市回暖情況出現分化，龍湖將因應作調整，更精準的把握市場，處理好供應、銷售和存量關係。

張旭忠表示，去年疫情影響下，供貨量約3,500億元，最終簽約量約2,016億元，去化率約58%，按目前經營節奏，料今年去化率能回升至65%以上，整體賣樓情況相對去年能穩中有升，並採取彈性供貨策略，平衡好各城市的量價關係。

董事會主席兼首席執行官陳序平表示，集團未來將積極發展營運和服務業務，料兩項業務分別每年保持在25%及40至50%增長，為集團現金流帶來更多保障，相信該兩個業務合計的利潤佔比將由今年的約27%，5年內提升至逾50%。