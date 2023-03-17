港府：今年就會財局資金短缺討論處理方法

會計及財務匯報局(簡稱會財局)預測，2022/23財年將錄得2,544.6萬港元赤字，下個財年赤字將擴大至7,704萬元，市場關注會否向投資者「開刀」。財經事務及庫務局副秘書長(財經事務)許澤森表示，今年將就會財局的資金短缺處理方法，呈交在財委會討論。為紓緩會財局資金問題，除了政府一次性注資外，還審視非上市公司職能徵費，惟目前未考慮上市公司及其核數師。換言之，證券買賣會財局交易徵費不受影響。

許解釋，非上市公司職能相關部分仍未建立妥善的融資方法，目前僅靠註冊會計師的執業牌照費用，不足以支付會財局的工作。雖然會財局去年上市公司監管職能也出現資金短缺，但主要是去年市況較預期差，需要更多時間判斷現有收費模式是否合適，強調會平衡會財局收支，以保障該局長遠的財政自主。

許指出，徵費以「用家自付」為原則，而監管機構有兩方面用家，一是提供專業服務的用家，另一是使用專業服務的用家，惟開徵新徵費需要再審視。

財經事務委員會會議主席林健鋒則期望，局方及港府在制定收費時，除了向業界徵收費用，也要平衡本港市場競爭力問題。