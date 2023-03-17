阿里雲為開發人員及企業推出Web3安全工具

Blockchain Academy及NodeReal建立合作，共同構建香港的Web3生態系統。

開發人員和企業可應用Web3安全工具於私鑰管理、風險評估、交易審查、合規和用戶認證等安全場景。工具包括多方安全計算(MPC)、身份驗證(KYC)及反洗錢(AML)服務，有助於 Web3開發人員保護資料，節省人力成本，提高營運效率。

阿里雲此次推出的基於MPC技術的的私鑰管理解決方案，可加強防範私鑰遭網路盜竊的風險。反洗錢解決方案(AML)支持開發人員履行AML合規要求，以加強風險管理；而KYC解決方案則支持用戶身份驗證。這些工具整合了阿里雲及包括安全鷺、慢霧等在內的行業領先的web3科技服務供應商的技術能力。

阿里雲智能港澳地區及菲律賓總經理劉彬星表示，縱然Web3仍處發展初期，但已展示出優

厚的潛力，尤其在香港政府的大力支持下，相關技術和產業可望迅速發展。阿里雲將為香港的Web3開發人員提供強大、安全和高性能的技術平台和智能工具，讓他們能夠在元宇宙、遊戲和社交媒體等領域開發不同的應用程式。