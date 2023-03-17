道指期貨升71點　油價微揚

美匯指數報104.05；港匯見7.8497；離岸人民幣(CNH)報6.8755；美元兌日圓報133.22；歐元處1.0656；英鎊報1.2143。金價報1,930.80美元。油價升0.7%，布油報75.23美元，紐油處68.88美元。比特幣見26,120美元。道指期貨升71點。

焦點數據：

18:00 歐元區2月消費物價指數

18:30 俄羅斯官方指標利率

20:00 巴西1月失業率

21:15 美國2月產能利用率

21:15 美國2月工業生產

22:00 美國2月領先指標

22:00 美國3月密歇根大學消費者信心指數

●市場對歐美銀行危機的憂慮有所紓緩，港股跟隨外圍反彈。恒生指數高開235點後升幅擴大，最多升393點，高見19,597點；收報19,518點，升314點或1.64%。恒指全星期累漲198點，升幅1.02%；科指全周升197點或5.2%。

-李寧：今年在港再開分店，培養更多人才力拓海外。

香港經濟：

●研究：去年港人財政健康水平微跌，近6成流動資產回報逾2%。

●二手樓價指數按周升1.35%，創20周新高。

美國經濟：

●PIMCO：聯儲局下周料加息0.25厘，銀行界或有併購集資。

●美國前財長：拉加德無得頂！聯儲局要勇敢加息。

●大摩料美企未來難集資，多間初創或捱不過明年。

外地經濟：

●受累高通脹，阿根廷加息3厘，指標利率升至78厘。

美國銀行危機：

●美國第一共和銀行獲11家同業存款2340億元，股價盤後倒升。

●第一共和銀行披露過去一周靠聯儲高息貸款吊命慘況。

●美國銀行業一周向聯儲局借走1.28萬億，破海嘯紀錄。

●瑞信遭美國股東起訴欺詐，隱瞞財務問題。

●滙豐英國CEO：收購SVB UK過程雖倉卒，卻是絕佳機會。

●瑞信多名高層離職鬧人才荒，另傳瑞銀不願承擔相關風險。

●耶倫：美國銀行體系仍穩健，硅谷銀行倒閉因為...

企業消息：

●TikTok否認賣盤消息，反駁強制出售不能解決私隱疑慮。

●新西蘭跟隨禁TikTok，風險不可接受。

●美藥企安進再裁員450人。