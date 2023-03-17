道指期貨升71點 油價微揚
2023年03月17日 16:15
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美匯指數報104.05；港匯見7.8497；離岸人民幣(CNH)報6.8755；美元兌日圓報133.22；歐元處1.0656；英鎊報1.2143。金價報1,930.80美元。油價升0.7%，布油報75.23美元，紐油處68.88美元。比特幣見26,120美元。道指期貨升71點。
焦點數據：
18:00 歐元區2月消費物價指數
18:30 俄羅斯官方指標利率
20:00 巴西1月失業率
21:15 美國2月產能利用率
21:15 美國2月工業生產
22:00 美國2月領先指標
22:00 美國3月密歇根大學消費者信心指數
●市場對歐美銀行危機的憂慮有所紓緩，港股跟隨外圍反彈。恒生指數高開235點後升幅擴大，最多升393點，高見19,597點；收報19,518點，升314點或1.64%。恒指全星期累漲198點，升幅1.02%；科指全周升197點或5.2%。
-李寧：今年在港再開分店，培養更多人才力拓海外。
●內地A股高開後，收市個別發展，其中滬綜指全日升23點或0.73%，報3,250點，成交4,319.83億元人民幣。https://bit.ly/3Lw1Zuh
香港經濟：
●研究：去年港人財政健康水平微跌，近6成流動資產回報逾2%。
●二手樓價指數按周升1.35%，創20周新高。
美國經濟：
●PIMCO：聯儲局下周料加息0.25厘，銀行界或有併購集資。
●美國前財長：拉加德無得頂！聯儲局要勇敢加息。
●大摩料美企未來難集資，多間初創或捱不過明年。
外地經濟：
●受累高通脹，阿根廷加息3厘，指標利率升至78厘。
美國銀行危機：
●美國第一共和銀行獲11家同業存款2340億元，股價盤後倒升。
●第一共和銀行披露過去一周靠聯儲高息貸款吊命慘況。
●美國銀行業一周向聯儲局借走1.28萬億，破海嘯紀錄。
●瑞信遭美國股東起訴欺詐，隱瞞財務問題。
●滙豐英國CEO：收購SVB UK過程雖倉卒，卻是絕佳機會。
●瑞信多名高層離職鬧人才荒，另傳瑞銀不願承擔相關風險。
●耶倫：美國銀行體系仍穩健，硅谷銀行倒閉因為...
企業消息：
●TikTok否認賣盤消息，反駁強制出售不能解決私隱疑慮。
●新西蘭跟隨禁TikTok，風險不可接受。
●美藥企安進再裁員450人。