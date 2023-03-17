【產經直播】下周議息撞正騰訊及美團放榜 港股點走？
2023年03月17日 16:16
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外圍金融危機稍為降溫，摩通等11家美國銀行將聯合向陷入困境的First Republic Bank (FRB)存入300億美元，試圖挽回市場信心，隔晚美股急彈。歐洲央行周四(16日)堅持加息半厘抗通脹，下周將輪到美國聯儲局議息，在銀行倒閉和市場動盪之下，外界愈發預期聯儲局將暫緩加息，在抗通脹和穩定銀行業之間，聯儲局會如何抉擇？
港股周五(17日)跟隨外圍反彈，恒指高開235點，最多升393點，收市仍升314點，報19,518點，成交1,649億元。港股呈日升日跌格局，點炒好？下周走勢點預測？19,000點關守唔守到？
科指跑贏大市，勁升4.4%。兩隻龍頭科網股騰訊控股(00700)及美團(03690)將分別於下周三(22日)及下周五(24日)放榜。北水在騰訊放榜前不斷加倉部署，連計上日在內已連續9個交易日錄得淨買入，騰訊業績可期？值得一博？美團公布業績當日，亦是騰訊實物分派美團的「大日子」，美團將面臨更大的拋售壓力？係時候部署美團淡倉？
李寧(02331)公布業績，於截至去年12月底止全年的股東應佔溢利微升1.32%，至40.64億元人民幣，期內毛利率下降4.6個百分點，至48.4%，末期息派46.27分人民幣。李寧指，受到新冠疫情反覆及原材料成本大幅上升的影響，2022年經營環境受到一定的挑戰，今日李寧股價曾創3個月低位，市場對業績唔收貨？值得憧憬今年業務有改善？而安踏體育(02020)、特步國際(01368)跌幅介乎0.6至1.2%，體育用品股揀邊隻？
油價終止3連跌，沙特阿拉伯與俄羅斯討論穩定油市的消息帶來利好，國際油價周四(16日)反彈，紐約期油收市升1.09%，每桶報68.35美元。倫敦布蘭特期油收市升1.37%，每桶報74.7美元。今日「三桶油」做好，中國石油化工(00386)更升6%創3年高，中石化將於下周五(24日)公布業績，股價有望再炒高？值得部署？
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