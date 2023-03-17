【產經直播】下周議息撞正騰訊及美團放榜　港股點走？

外圍金融危機稍為降溫，摩通等11家美國銀行將聯合向陷入困境的First Republic Bank (FRB)存入300億美元，試圖挽回市場信心，隔晚美股急彈。歐洲央行周四(16日)堅持加息半厘抗通脹，下周將輪到美國聯儲局議息，在銀行倒閉和市場動盪之下，外界愈發預期聯儲局將暫緩加息，在抗通脹和穩定銀行業之間，聯儲局會如何抉擇？

港股周五(17日)跟隨外圍反彈，恒指高開235點，最多升393點，收市仍升314點，報19,518點，成交1,649億元。港股呈日升日跌格局，點炒好？下周走勢點預測？19,000點關守唔守到？

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