二手樓價指數按周升1.35%　創20周新高

中原城市領先指數CCL最新報166.81點，創20周新高，按周升1.35%，是2月22日政府宣布減印花稅當周的市況。買家積極入市，刺激CCL連升4周共4.26%，為2021年6月(89周)以來首見，樓價升勢持續。

今周CCL八大指數齊升，是升市12周以來第二次出現。CCL由低位(156.37點)反覆上升計，近12周十升二跌，累升6.68%。CCL距離復活節前後短期目標170點，現時僅相差3.19點或1.91%。美國硅谷銀行倒閉，以及本地大型銀行相繼調低二手拆息按揭封頂息率，對香港樓價的影響將會在4月上旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報166.94點，創20周新高，按周升1.12%。CCL(中小型單位)報165.47點，創20周新高，按周升1.09%，連升4周共4.11%。CCL(大型單位)報173.47點，創18周新高，按周升2.56%，升幅為2021年4月(98周)以來最大，連升4周共4.97%。

四區樓價齊升，是近12周以來第三次。新界東CCL_Mass報179.65點，創20周新高，按周升1.74%，升幅5周以來最大。新界東樓價連升7周共6.81%，為2018年7月之後的最長連升。新界西CCL_Mass報153.18點，創17周新高，按周升1.26%，連升2周共1.97%。港島CCL_Mass報170.17點，創20周新高，按周升1.59%。九龍CCL_Mass報160.86點，為近21周次高，按周升0.36%。