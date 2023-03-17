會財局下財年增30職位　料能有效執行公司審計監管工作

會計及財務匯報局(簡稱會財局)去年起擴大其監管職能，人手編制增至115人，計劃在下個財年再新增30個職位。主席黃天祐指出，職能擴大而增加人手是無可避免，相信人手編制增加，能同時有效執行上市公司及非上市公司審計監管工作。

會財局去年按顧問報告建議，以3.7%加薪，幅度跑輸部分監管機構，被問到有關幅度是否具競爭力以吸引人才。黃氏坦言，有關的加薪幅度對「打工仔」而然並不足夠，但會財局團隊加薪幅度會按表現評估，若「做得好，人才值得保留，會加多些」，而表現較平庸則不獲加薪。

他續指，會財局人員多為專業人士，局方聘用的人才與業界聘用條件不一，「若要搵錢請返業界」，作為監管機構，着重員工的使命感、穩定業界秩序的目標，直言具「躺平」、「打份工」的心態並不適合局方，有信心總體加薪3.7%，能凝聚團隊，並有效監察會計業及會計市場發展，達至長遠健康增長。

新增30個職位中，有15個職位將透頭獵頭公司物色人選。黃天祐解釋，主要是副總裁以上職位，屬會財局骨幹，並須具審計、刑事檢控經驗，惟單靠會財局內部人員，不能有效物色相應人才。舉例指，會財局有7個經理級查察職位空缺，惟內部透過招聘平台，僅收取22份回應，當中只有7份屬合適，1人獲取面試資格，反映現時聘請合適人才困難。他指，香港人才流失嚴重，會計界本身人才搶奪激烈，因此在預算案中預留空間聘用獵頭公司，物色合適人才，強調聘用獵頭公司招聘非恒常做法。