中國利郎：首2月終端流水料錄中單位數增長
2023年03月17日 16:33
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(左起)集團戰略發展中心總監章宇峰、副主席兼行政總裁王良星、主席兼執董王冬星、副主席兼執董王聰星、首席財務官兼公司秘書岑嗣宗
中國利郎(01234)對上半年零售市道維持觀望態度，全年維持審慎樂觀。副主席兼行政總裁王良星說，去年受疫情影響關了幾百家店舖，以致秋季庫存較多，即使冬季銷售還是不錯，今年還是要消化一下秋季庫存，估計上半年增長稍微慢一點，下半年表現較佳；又謂今年1至2月份終端流水錄中單位數增長。
受疫情影響，截至去年底，中國利郎在華店舖有2,644家，全年淨減89家，未能達到全年門店總數與年初數目持平的目標；年內改善全國銷售網絡，把大概50家輕商務門店搬遷往一、二線市場優越位置，至於主系列年內完成約300家現有門店的裝修整改。
該企計劃今年店舖淨增100家門店，並擬持續於各省會及地級市優質的購物商場增加店舖，同時將增加在奧特萊斯商場開店，以作為清理庫存的常設渠道。另全年目標總零售金額定為增長一成以上。管理層又說，以往電子商務平台是消化庫存，但現已為集團推出新產品的橋頭堡，預期今年電商銷售的產品中新貨比例進一步提高。