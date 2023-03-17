中國利郎：首2月終端流水料錄中單位數增長

受疫情影響，截至去年底，中國利郎在華店舖有2,644家，全年淨減89家，未能達到全年門店總數與年初數目持平的目標；年內改善全國銷售網絡，把大概50家輕商務門店搬遷往一、二線市場優越位置，至於主系列年內完成約300家現有門店的裝修整改。

該企計劃今年店舖淨增100家門店，並擬持續於各省會及地級市優質的購物商場增加店舖，同時將增加在奧特萊斯商場開店，以作為清理庫存的常設渠道。另全年目標總零售金額定為增長一成以上。管理層又說，以往電子商務平台是消化庫存，但現已為集團推出新產品的橋頭堡，預期今年電商銷售的產品中新貨比例進一步提高。