華大酒店去年多賺8倍　不派末期息

展望未來，隨着疫情影響減弱及中國與國際其他地區邊境之重新開放，預計本地之酒店業務將逐漸改善。然而，酒店業務之改善或會繼續受到中國經濟、全球經濟及地緣政治不穩定所影響。集團表示，由於本地人力短缺，預計營運費用將大幅上升。管理層將繼續實現高入住率並控制營運開支，同時翻新集團之檢疫酒店以配合正統式酒店客人之增加。

公司預計，汀蘭居酒店經過大規模翻新後，將於今年夏季開始營業，期待汀蘭居酒店435間客房及餐飲設施可帶來的潛在收入。該企又指，酒店業務和租金收入的未來前景仍然具挑戰和不穩定性，管理層將繼續努力增加收入和控制成本。

業績公告顯示，子公司Babenna Limited在去年5月11日，與獨立第三方SYP Investment Limited(SYP)訂立買賣協議，Babenna同意出售華財投資有限公司(華財)之全部已發行股本，並將華財於完成時尚欠Babenna之貸款

轉讓予SYP，代價為9億元，出售事項已於去年9月27日完成。

此外，集團旗下順豪建築同日亦與Crest Incorporated(Crest)訂立買賣協議，前者同意通過收購Crest子公司海麗投資有限公司之全部已發行股本，收購汀蘭居酒店，並接受海麗於完成時尚欠Crest之貸款轉讓，代價為 14.2億元，收購事項已於去年12月9日完成。