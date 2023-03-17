煤氣：暫不考慮再派紅股　管理層咁樣解釋...

他續指，不考慮派發紅股的因素還包括過去3年疫情對公司業務影響，以及公司正發展包括再生能源等其他業務，需一定投資以賺取未來穩定回報，有信心投資項目所帶來的回報，比派發紅股更能令股東滿意，使公司業務更穩固。

黃維義透露，與本港大部分企業一樣，中華煤氣同樣面對人才流失問題，惟未影響公司服務和安全質素，因招聘進度足以彌補人員流失速度，且計劃每年加大招聘應屆大學畢業生名額，確保人員流失得以補充，以維持公司服務質素。

對於集團與兩間巴士公司的氫能巴士合作進度，管理層透露，集團早在一年前便和兩企洽談有關氫氣的應用，進展良好，就應用可行性已達成共識，未來除了計劃與政府合作外，還要訂相關應用設備等措施，料使用集團氫氣的氫能巴士將在2024年落地。

有關國際天然氣價格走勢，集團表示，國際天然氣價格主要影響集團內地業務，料今年國際天然氣價趨向穩定，相較去年大幅下降，且今年將「順價」(把氣價上漲部分轉嫁最終用戶)，價差料將回復正常。