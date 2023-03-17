美國銀行業爆煲危機未除　新債王：衰退恐提前降臨

美國銀行業連環爆煲危機餘波未了。為防止事態惡化，在財政部的牽線之下，11家華爾街銀行聯手，向被傳有倒閉風險的第一共和銀行(FRC)存入300億美元(約2,340億美元)。財長耶倫強調，銀行體系依然健康，又謂「美國人可以放心」。不過，隨着整體金融環境壓力增加，後續或引發初創企業倒閉潮。人稱「新債王」的岡拉克更警告，美國經濟可能會在4個月內陷入衰退。

第一共和銀行於新聞稿中表示，已經收到包括美國銀行、花旗集團、摩根大通、富國銀行等多家大型銀行的巨額存款，初始起存期為120日。另據消息人士透露，這些存款並無附帶額外要求，亦與一般存戶的權利完全相同，惟可能不受到聯邦存款保險公司(FDIC)的保障。FRC續表示，截至周三止，其手頭現金(未計最新獲得的300億美元存款)大約為340億美元，又謂客戶資金外流情況已有所放緩。

消息指，身為財長的耶倫於當地時間周二，曾經與摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)接洽，為今次華爾街聯手行動牽線；雙方於周四下午亦有會面，期間耶倫還與其他大銀行的舵手商討此事。

在硅谷銀行(SVB)及Signature Bank倒閉後，財政部及FDIC表示會為這兩家銀行的存款提供全額退還保障，而非按照原來的每個帳戶25萬美元保障上限。耶倫出席國會聽證會時表示，政府果斷而有力的行動全額保障，凸顯了保障存戶的決心。惟她亦指出，全額存款保障並不會擴展至未來所有倒閉的銀行，只會幫助那些「對金融體系構成系統風險」的銀行。

另外，聯儲局亦推出措施幫助銀行解決資金流問題。數據顯示，於過去一周內，聯儲局通過其貼現窗工具(一項由銀行以資產作抵押的貸款計劃)，累計借出1,528.5億美元(約1.19萬億港元)，打破了2008年金融危機時創下的1,110億美元歷史紀錄。

隨着華爾街合力救市，地區銀行的危機似乎得以緩解。惟摩根士丹利分析師Edward Stanley警告，大量初創企業仍不斷在燒錢，隨着貸款難度不斷增加，很多初創企業或者無法撐到明年。據其估算，美國的「獨角獸企業」(即估值10億美元以上的未上市公司)今年將耗用3,000億美元資金；而估值低於10億美元的初創亦需要2,500億美元。

由於美國初創企業及創投基金所涉及的僱員規模達400萬人，一旦大量初創倒閉，勢必導致失業率飆升及經濟下滑。DoubleLine Capital創始人、「新債王」岡拉克警告，美國經濟可能會在短期內衰退，原因是最近銀行業危機導致借貸成本上升，金融狀況變得更加緊縮。

另有媒體翻查資料發現，第一共和銀行的高層年初至今沽出了約1,220萬美元的公司股票。由於這些內幕交易僅向FDIC披露，而未有提交予美國證交會(SEC)，故此前所受關注較少。至於已經倒閉的SVB周五亦正式申請破產保護。