英政府料樓價由高峰挫一成　明年或55萬供樓者拖欠還款

歐元區通脹持續，英國預算責任辦公室(OBR)估算，英國平均樓價將由去年第四季的高峰下跌一成，較去年11月預測高一個百分點，而交投量料減少20%，反映消費信心疲弱、利率上升和生活成本緊縮，對房地產市場活動構成壓力。OBR表示，抵押貸款機構Halifax和Nationwide數據表明，從去年中至今年2月之間，樓價下跌了3至6%。

儘管樓價下跌，惟按息高企仍然讓「上車人士」望而卻步。英國特許測量師學會數據顯示，在50萬英鎊或以下的房產當中，60%在2月以低於叫價售出；而50萬至100萬英鎊的樓房中，低於叫價的比例更升至71.5%。報告稱，大部分售價都在叫價的5%範圍內。

值得留意的是，英國金融操守局(FCA)表示，截至去年6月，約20萬供樓人士有拖欠還款，預計明年6月底，將再有35.6萬人可能面臨還款困難。

不過，英國財政大臣侯俊偉向國會下議院提交春季預算案，並大派「定心丸」，表示英國今年不會進入「技術性衰退」，但預期經濟活動萎縮0.2%，明年增長1.8%，到2025年增長幅度達2.5%。

另邊廂，阿根廷央行決定加息3厘，基準利率升至78厘，以應對30年來通脹首度突破100%，亦是當地去年9月以來再度加息。