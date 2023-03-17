美股「四巫日」魔咒　道指早段挫250點

美國金融市場周五為「四巫日」，即個股及指數的期貨、期權結算日。美股3大指數早段下跌，道指跌250點，報31,995點；標指跌19點，報3,940點；以科技股為主的納指跌28點，報11,688點。港股夜期報19,359點，跌213點，低水160點。

隨着華爾街合力救市，地區銀行的危機似乎得以緩解。惟摩根士丹利分析師Edward Stanley警告，大量初創企業仍不斷在燒錢，隨着貸款難度不斷增加，很多初創企業或者無法撐到明年。據其估算，美國的「獨角獸企業」(即估值10億美元以上的未上市公司)今年將耗用3,000億美元資金；而估值低於10億美元的初創亦需要2,500億美元。

由於美國初創企業及創投基金所涉及的僱員規模達400萬人，一旦大量初創倒閉，勢必導致失業率飆升及經濟下滑。DoubleLine Capital創始人、「新債王」岡拉克警告，美國經濟可能會在短期內衰退，原因是最近銀行業危機導致借貸成本上升，金融狀況變得更加緊縮。

隨着經濟前景愈發黯淡，企業亦更進取地節省成本。道指藍籌股、藥廠安進(Amgen)啟動今年內第二輪裁員計劃，涉及約450人，佔整體員工總數不到2%。該公司解釋，裁員是因為不斷上升的成本壓力及高企的通脹。安進股價早段曾跌升/跌●%。

另有媒體翻查資料發現，第一共和銀行的高層年初至今沽出了約1,220萬美元的公司股票。由於這些內幕交易僅向FDIC披露，而未有提交予美國證交會(SEC)，故此前所受關注較少。至於已經倒閉的SVB，其母公司周五亦正式申請破產保護。

聯邦快遞第三財季收益超出分析師預期後，股價上漲11.6%。該公司調整後每股盈利為3.41美元，高於市場普遍預測的每股2.73美元，並且上調了全年盈利預期。

瑞士信貸的美國預託證券(ADR)跌4.6%。該行早前宣布將從瑞士國家銀行借款至多500億瑞士法郎。