財政部就德勤對華融審計存嚴重缺陷　判罰逾2.1億人民幣

自2021年起，財政部對德勤執業質量、華融會計訊息質量展開檢查。經查後，當局指，德勤對重大投資事項忽略審批合規性，對已識別的異常交易未恰當發表審計意見，未能客觀評價企業資產狀況，未能準確評估預期信用損失模型參數的合理性。

綜合考慮兩者違法行為的性質、程度、持續時間、影響範圍等因素，財政部對德勤方面的行政處罰決定，包括給予德勤總所警告、暫停德勤北京分所經營業務3個月等。根據情節輕重，對德勤相關審計報告的簽字註冊會計師等兩名責任人、給予吊銷註冊會計師證書的行政處罰；對3名責任人給予暫停執行業務1年的行政處罰；另外3名責任人則給予暫停執行業務6個月的行政處罰等。

德勤就此發表聲明時提到，需要說明的是，財政部的檢查工作證明德勤、北京分所及其註冊會計師在審計過程中均不存在任何不誠信行為。德勤尊重及接受財政部的處罰決定，在檢查中，財政部認為德勤在審計工作的某些方面未能充分達到審計準則的要求，德勤對此感到遺憾。