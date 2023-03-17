屯門新項目低價吸客　周末再推新價單

一手市場競爭激烈，發展商鬥平搶客。昨日公布首張價單的屯門青山公路項目預告周末加推，而何文田站首日收票即接獲逾千張入票。

●屯門飛揚第2期部署周末加推

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，該盤是日首度開放示範單位予VIP參觀，反應踴躍，短短3小時已錄得逾千客人到場。由於昨日公布的首張價單引起了市場極大回響，故鐵定於周末加推，料會包括更多的兩房單位。

●何文田站瑜一第1B期首日收逾1,000張入票

據市場消息指，截至下午約6時，項目已接獲逾1,000個認購登記，按首張價單提供50伙計，暫錄超額認購逾19倍。

●啟德嘉峯匯花園洋房逾1.35億元區內新高價沽

上述最新成交為花園洋房2號，實用面積3,220方呎為整個項目中面積最大，採四套房間隔，連22方呎平台、470方呎花園及614方呎天台，屋內設有私人電梯，可直達地庫停車位。洋房連3個車位以1.3538億沽出，呎價約42,043元。

●堅尼地城KENNEDY 38兩房售1,019萬元

●大埔白石角朗濤連花園戶售2,200萬元

●大埔白石角嘉熙四房呎價約15,605元

●旺角利奧坊‧壹隅單日沽3伙 兩房呎價約25,583元

●元朗Grand YOHO第二期下周二起招標賣4伙