屯門新項目低價吸客 周末再推新價單
2023年03月17日 22:06
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一手市場競爭激烈，發展商鬥平搶客。昨日公布首張價單的屯門青山公路項目預告周末加推，而何文田站首日收票即接獲逾千張入票。
●屯門飛揚第2期部署周末加推
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，該盤是日首度開放示範單位予VIP參觀，反應踴躍，短短3小時已錄得逾千客人到場。由於昨日公布的首張價單引起了市場極大回響，故鐵定於周末加推，料會包括更多的兩房單位。
●何文田站瑜一第1B期首日收逾1,000張入票
華懋集團與港鐵公司(00066)合作的何文田站瑜一第1B期，周五(17日)首度開放示範單位予公眾參觀，並正式開始收票。發展商表示，項目展銷廳的參觀人士眾多，至下午暫已錄得逾3,000參觀人次，預料全日可達5,000個參觀人次，有望短期內加推。
據市場消息指，截至下午約6時，項目已接獲逾1,000個認購登記，按首張價單提供50伙計，暫錄超額認購逾19倍。
●啟德嘉峯匯花園洋房逾1.35億元區內新高價沽
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，周五(17日)透過招標以逾1.35億元沽出一座花園洋房，成交價為該項目一個月之內第二度刷新啟德區紀錄。
上述最新成交為花園洋房2號，實用面積3,220方呎為整個項目中面積最大，採四套房間隔，連22方呎平台、470方呎花園及614方呎天台，屋內設有私人電梯，可直達地庫停車位。洋房連3個車位以1.3538億沽出，呎價約42,043元。
●堅尼地城KENNEDY 38兩房售1,019萬元
由新鴻基地產(00016)、會德豐地產及恒基地產(00012)合作發展的堅尼地城KENNEDY 38，周五(17日)錄得兩宗成交，總成交金額約2,330.19萬元。包括7樓C室，屬實用面積456方呎的兩房單位，成交價1,019.34萬元，呎價約22,354元。項目同日修改價單，將屬兩房間隔的3樓C室定價提價1%，至1,386.5萬元。
●大埔白石角朗濤連花園戶售2,200萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周五(17日)透過招標售出第6B座G樓B室特色戶，實用面積1,127方呎，三房連儲物室間隔，連429方呎花園，成交價2,200萬元，呎價約19,521元。資料顯示，上述買家採用1080天備用二按提前入住付款計劃入市，及享提前入住優惠。
●大埔白石角嘉熙四房呎價約15,605元
嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，最新以1,690萬元售出第3座12樓A室，實用面積1,083方呎，四房間隔，呎價約15,605元。
●旺角利奧坊‧壹隅單日沽3伙 兩房呎價約25,583元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周五(17日)單日沽出兩伙。其中，1座23樓L室，屬實用面積383方呎的兩房，成交價979.83萬元，呎價約25,583元。
●元朗Grand YOHO第二期下周二起招標賣4伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，上載最新銷售安排，落實下周二(21日)招標發售4伙。單位實用面積由513至907方呎，包括兩房至四房間隔，當中有3伙屬連平台特色戶。招標期由3月21日起至6月30日。