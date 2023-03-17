沙田愉田苑錄蝕讓　兩房6年輸75萬走貨

居屋二手市場再錄蝕本個案，沙田愉田苑兩房單位，累減215萬元成交，已補價自由市場售445萬元，原業主持貨約6年帳面蝕75萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李詠欣表示，西半山樂怡閣低層A室，實用面積約792方呎，套三房間隔，望樓景，以1,393萬元連車位易手，呎價約17,588元，原業主於1995年以580萬元連車位買入，持貨約28年帳面獲利813萬元，單位升值約1.4倍。

●美聯余迅力指，房協大坑龍濤苑1座高層G室，實用面積約290方呎，一房間隔，獲外區用家垂青，單位最近叫價約535萬元，議價後以518萬元成交，呎價約17,862元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角豪廷峯1座高層C室，實用面積約580方呎，兩房間隔，望樓景，成交價約1,250萬元，呎價約21,552元，屬今年屋苑呎價新高。

●美聯黎泳傑透露，筲箕灣廣場3座中層E室，實用面積約455方呎，三房間隔，原業主近期叫價約650萬元，同區客由租轉買入市，議價後以630萬元成交，呎價約13,846元。

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九龍區

●中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園3月至今暫錄約20宗買賣，按月增約33%，屋苑12期7座高層C室，實用面積約729方呎，套三房間隔，另設儲物房，以1,150萬元成交，呎價約15,775元。

●利嘉閣余文偉指，長沙灣喜韻2座中層C室，實用面積約543方呎，兩房間隔，近日以約860萬元沽出，呎價約15,838元，新買家為區內客，零議價的情況下即睇即買，屋苑目前約有20個放盤，入場費由約810萬元起。

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨3月暫錄約20宗買賣，項目1期百老匯街22號中層C室，實用面積約1,022方呎，套三房間隔，望公園景，放盤半年，最初開價1,350萬元，大減110.2萬元或約8%，以1,239.8萬元成交，呎價約12,131元。

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新界區

●中原杜文俊稱，沙田居屋愉田苑3月暫錄約兩宗買賣，屋苑B座低層5室兩房戶，實用面積約466方呎，早於2021年4月已補價自由市場放盤叫價約660萬元，減至約460萬元，議價後售445萬元，呎價約9,549元，持貨約6年帳面蝕75萬元，貶值約14.4%。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城4座低層A室，實用面積約819方呎，套三房間隔，望園景，放盤5個月，叫價960萬，累減70萬，獲買家以890萬元承接，減幅約7.3%，呎價約10,867元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，房協沙田綠怡雅苑1座低層E室，實用面積約513方呎，兩房間隔，望山景，放盤1個半月，未補價第二市場叫價580萬元，以555萬元成交，減幅約4.3%，呎價約10,819元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑C座中層1室，實用面積約646方呎，三房間隔，望內園景，年10月未補價第二市場叫價560萬元，累減112萬元，減幅達約20%，呎價約6,935元。

●利嘉閣高樹超表示，將軍澳廣場3A座中層D室，實用面積約453方呎，兩房間隔，近日以715萬元易手，呎價約16,475元，新買家為區內住客，原業主於2010年以273萬元購入，持貨約13年帳面獲利約442萬，物業升值約1.6倍。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山雅濤居1座低層B室，實用面積約785方呎，三房間隔，望海景，原先開價1,180萬元，放盤達1年，減180萬元，減幅逾15.3%，終以1,000萬元獲買家承接，呎價約12,739元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山嵐岸6座高層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，望街景，放盤1個月，叫價728萬元，獲買家洽購，成交價722萬元，呎價約14,795元，原業主於2016年10月以620萬元購入，持貨約6年多帳面獲利102萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山新港城3月暫錄兩宗買賣，屋苑F座中層4室，實用面積約519方呎，三房間隔，開價約780萬元，議價後以750萬元易手，呎價約14,451元，新買家為用家。

●中原黎宗文表示，大圍區3月暫錄約26宗買賣，包括名城3座中層南翼D室，實用面積約739方呎，套三房間隔，去年初放盤時叫價約1,450萬元，議價後以1,350萬元易手，呎價約18,268元，新買家為用家。

●中原黃冠仁稱，大埔逸瓏灣II第12座中層D室，實用面積約799方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,180萬元，日前議價後以1,080萬元易手，呎價約13,517元，新買家為換樓客。

●美聯彭曉君指，大埔天鑽16座低層E室，實用面積約629方呎，三房間隔，新買家為首置客，由外國回流香港居住，決定入市，原業主為投資客，開價808萬元已屬蝕讓價，終售788萬元，呎價約12,528元，物業約4年帳面貶值約4%。

●美聯楊浩然表示，大埔天鑽9座極高層單位，實用面積約457方呎，兩房間隔，原業主開價758萬元，雙方議價後，終以740萬元成交，呎價約16,193元，原業主於2019年以619.6萬元購入，持貨逾4年帳面獲利120.4萬元，物業升值約19%。

●世紀21奇豐周晉廷稱，粉嶺置福圍廣福苑低層C室，實用面積約916方呎，套三房連工人套房及儲物室間隔，享園景，放盤兩個月，原先叫價880萬元，減價62萬元，終以818萬元成交，呎價約8,930元，新買家為本區業主。

●中原劉德興指，粉嶺牽晴間3月暫約4宗買賣，屋苑5座中層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，放盤時開價約620萬元，議價後售600萬元，呎價約14,019元，新買家為用家，原業主則於2019年以549萬元購入，持貨約4年帳面獲利約51萬元。

●中原王勤學表示，元朗YOHO Town第7座低層E室，實用面積約422方呎，兩房間隔，叫價730萬元，新近以718萬元沽出，呎價約17,014元，樓價及呎價均創屋苑兩房單位8個月新高，較去年11月同類成交反彈130萬元或約22%。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天盛苑R座低層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，日前獲區內綠表客垂青，未補價第二市場決定以542萬元購入，呎價約8,338元，成交價及實用呎價創下年7月後的高位。

●中原陳家富透露，屯門康德花園2座中層H室，實用面積約415方呎，兩房間隔，叫價455萬元，經議價後，大減40萬元或約9%，以415萬元沽出，呎價約10,000元，新買家為同區上車客。

●中原陳智生稱，屯門居屋美樂花園4座中層H室，實用面積約861方呎，套三房間隔，享全海景，已補價自由市場叫價930萬元，放盤約半年，以880萬元沽出，呎價約10,221元，新買家為同區租客。

●利嘉閣黃偉樂表示，荃灣翠豐臺5座中層C室，實用面積約433方呎，兩房間隔，享山景，原先叫價約648萬元放售，買賣雙方議價後累減約18萬元，以630萬元成交，呎價約14,550元，同類型兩房戶上月售628萬元，新成交價回升約2%。

●中原黃國強指，青衣盈翠半島3月暫錄約9宗買賣，套三房大單位佔8宗，其中3座低層E室，實用面積約676方呎，望內園，享海景，叫價1,150萬元，累減120萬元或約10%，以1,030萬元沽出，呎價約15,237元，新買家為換樓客。

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