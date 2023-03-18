陳鳳珠：電動車永磁電機對稀土需求料繼增

特斯拉早前宣布將推出一款全新的永磁馬達，完全不使用稀土元素，但不損失效能，更可令總製造成本下降1,000美元。由於特斯拉並未有公開相關技術，而使用稀土的永磁馬達為成熟的技術，因此市場會繼續關注特斯拉的發展。

永磁即接近可以永遠保持磁力，當中要使用稀土元素中的釹和其他幾種元素，但其實地球上的釹礦藏量達到銅的三分二，實際上並非稀缺。不過，內地擁有全球稀土九成以上的產量，而從2011年前開始內地限制稀土原料出口，外國的車廠為避免依賴從內地進口稀土，一直在研發不需要使用稀土的馬達技術或降低稀土於馬達中的成分佔比。鑑於稀土開採主要在內地，美國使用的稀土亦基本上從內地入口，但早前美國要求電動車整車組裝零部件，以至礦物原料要在美國當地生產及製造才可得到補貼。因此不排除美國汽車生產商想去中國化，因而研發不使用稀土元素的永磁電機。

其實，特斯拉最早使用的馬達並沒有使用稀土，一開始特斯拉使用的為交流感應電機，而稀土元素只用在直流電機中。但當Model 3上市時，特斯拉推出了一款新的永磁直流電機，以降低成本。特斯拉更表示2017年至2022年期間成功將新Model 3驅動模塊的稀土使用量減少25%。因此，今次特斯拉表示將推出一款完全不使用稀土的全新永磁馬達，市場將期待新技術的出現。除此之外，一間德國公司曾表示已經成功研發一種使用非磁化轉子的新型馬達，除不需要使用稀土外，轉子在無物理接觸狀態下能傳輸電力，可避免傳統馬達機械磨損的情況，因此更耐用且價格更便宜，只不過並不是所有電動車均適用該款新型馬達。

雖然各大車廠可於單一車輛中的馬達上減少使用稀土元素，但全球的新能源汽車產量呈上升趨勢，且全球逾八成的電動化汽車使用永磁馬達，因此相信短期內使用稀土的永磁直流電機或難以取代。而永磁馬達擁有更高的運轉效率，能讓電動車行走更遠，相信全球市場對稀土的需求仍然會繼續增加。

安里證券有限公司研究部主管 陳鳳珠(本文作者為證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票)