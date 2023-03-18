1周10大驚奇︰美國銀行連環倒閉　兇手竟然係呢位「燈神」?

美國硅谷銀行(SVB)及Signature Bank接連倒閉，震驚華爾街及整個金融市場。今次銀行「爆煲」的原因亦引起熱烈的討論，有人認為「死因」在於聯儲局加息步伐太急、貨幣政策決定考慮不周；亦有說法指監管機構疏忽，無留意中小型銀行的系統風險。當然，銀行的管理層也難辭其咎。不過，有不少網民在社交媒體表示上述皆屬非戰之罪，真正的「兇手」，原來是股壇名嘴兼著名「燈神」克拉默(Jim Cramer)！

【1、「燈神」克拉默上月力薦SVB 2008年曾「祝福」貝爾斯燈】

克拉默因為經常估錯市，被視為美國投資界最著名的「燈神」，甚至已有基金公司專門推出一隻反向交易所買賣基金(ETF)，專門與他「對着幹」，沽空他看好、買入他看淡的股票。

不幸地，硅谷銀行母公司SVB Financials正正在一個月前得到克拉默的「祝福」，當時股價還在320.4美元。他在2月主持的一個電視節目中，聲稱SVB被華爾街「誤以為有問題」，實際上財務狀況健康，且「較少依賴風險投資產品」，大家可以入市「撈底」等。至上周五美股開市前，當時SVB股價已經於盤前大插水，他仍「死心不息」在網上稱︰「SVB股價可以反彈到60美元(當時只有35美元)，接着就可以用每股50美元賣盤，依然有很大的希望。」

結果，SVB未捱到開市已經宣告緊急停牌，數小時後更直接「執笠」，這次確是「燈」得徹底！在此之後，不少網民都在克拉默的社交媒體頁面上致以最親切的問候，情況令人暖心。

其實關於克拉默燈神事迹絕對不止如此，之前的Facebook母公司Meta、去年4月Netflix股價大跌之前都曾經得到他的祝福。

最令人難忘的，要數2008年3月，當時大型金融機構貝爾斯登倒閉前的6日，克拉默曾在自己的節目中指「不！不！不！貝爾斯登並無陷入麻煩，急於拋售股票是笨蛋！」但最後貝爾斯登卻是無法敵過金融海嘯，並要由摩根大通收購，而克拉默反而被認為是「真正的笨蛋」。

相信經歷今次SVB事件後，克拉默作為投資界「燈神」的地位將得到進一步鞏固，成為備受市場重視的反向指標！

【2、末日博士：瑞信或大到不能救 恐引發「雷曼時刻」】

曾準確預測2008年全球衰退的「末日博士」魯比尼(Nouriel Roubini)警告，瑞士信貸(Credit Suisse)的麻煩可能太多，瑞士無法應對，並指瑞信可能「大到不能救」，或因為規模太大而無法獲得救助。

瑞信主要股東沙特阿拉伯國家銀行(Saudi National Bank)拒絕向該行進一步投資，之後瑞信在歐洲的股價周三(15日)曾下挫30%，同時瑞信的信貸違約掉期(CDS)報價狂飆，顯示外界愈來愈擔心該行無法履行其債務義務。

魯比尼周三表示，「問題在於，按照某些標準，瑞信可能大到不能倒閉，同時大到無法挽救。」他稱，不同於美國，目前不清楚瑞士是否有足夠資源去打救瑞信。

他分析指，瑞信的資產較美國硅谷銀行(SVB)倒閉前的資產多得多。截至第四季，瑞信擁有超過5,000億美元資產，是SVB的兩倍多。他又稱，瑞信面臨倒閉風險，如果該行不能獲得注資，就可能會出事。

魯比尼表示，瑞信發生的任何事情都將產生系統性影響，不但對歐洲金融系統，對全球金融系統也是如此。他更憂慮當中的風險可能引發「雷曼時刻」。

【3、特朗普憂美經濟陷大蕭條】

SVB倒閉掀起一波對銀行系統的擔憂，外界普遍認為需要進行徹底、透明和迅速的審查。美國前總統特朗普則把握攻擊政敵的機會，將美國目前的經濟問題歸咎於現任拜登政府，揚言美國將經歷一場比1929年更嚴重的經濟大蕭條，又謂銀行開始倒閉就是證據。

特朗普在社交平台上表示，鑑於美國目前經濟形勢，以及有關美國史上最大及最愚蠢的增稅提議，不難發現拜登政府或將成為現代版的胡佛(Herbert Hoover)政府。特朗普指，美國將經歷一場比1929年更大、更嚴重的大蕭條，證據就是銀行已經開始倒閉。

胡佛在1929至1933年擔任美國總統，被指為最悲情的總統之一，原因是他意氣風發地登上總統寶座後，僅僅過了7個月，美國股市就突然急挫，繼而拉開歷時10年之久的經濟大蕭條序幕。就算他採取一系列措施，但美國經濟絲毫無好轉迹象，他因經濟大蕭條而飽受批評。

【4、貝萊德︰美國地區銀行風險未完】

貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Laurence Fink)警告，美國地區銀行仍處於風險之中，而且通脹將會持續，利率也將繼續上升。

芬克在年度致股東的信中表示，美國聯儲局在加息近5厘抗擊通脹後，目前金融狀況正是貨幣寬鬆的代價，他預期聯儲局仍會加息。

他稱，在地區性銀行危機之後，金融業可能會出現「流動性錯配」，原因是低利率促使一些資產擁有者，增加對不易出售的高收益投資敞口。

芬克續稱，迅速的監管行動有助於避免更廣泛的危機。他表示，預計一個更加分裂的世界將打斷供應鏈，並令通脹持續存在，而且未來幾年更有可能維持於接近3.5%或4%。

【5、女股神：聯儲局為導致SVB破產罪魁禍首】

有「科技女股神」之稱的方舟投資(ARK Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)在社交媒體表示，美國聯儲局是導致硅谷銀行(SVB)和Signature Bank破產的罪魁禍首，而不是加密貨幣。

伍德表示，由於風險投資融資短缺及貨幣市場基金孳息率較高，存款離開美國銀行系統。

她指，令其感到困惑的是，銀行和監管機構無法讓聯儲局相信災難迫在眉睫，又指難道他們不明白資產與負債不相配？

她分析指，這種崩潰在去中心化、透明、可審計和過度抵押的加密資產生態系統中是不可能發生。事實上，上周加密資產表現如同避風港，其價格與黃金一起上升。

【6、Apple繼續縮皮 推遲發花紅】

美國銀行業爆大鑊，此前一直在裁員的科技行業同樣進入寒冬。蘋果公司(Apple Inc.)將一些部門發放花紅的時間推遲，同時擴大削減成本措施。

知情人士指，Apple將減少一些公司部門員工的發放花紅次數。此外，Apple限制招聘，並把已離職員工的職位懸空。

Apple以往通常每年發放花紅和晉升員工一次或兩次，取決於部門，時間多數在4和10月。根據新計劃，Apple下月將不會發放花紅或提拔員工，所有部門將按年度時間表，只在10月發放花紅。

報道指，Apple大多數部門都已經採用每年一次發放花紅和晉升的安排，包括軟件工程和服務在內，但營運、公司零售和其他部門的員工，仍在實行即將取消的一年發放兩次花紅的安排。

【7、Meta啟動次輪大裁員 今年內削減1萬個職位】

Facebook母公司Meta宣布新一輪大規模裁員計劃，該企表示今年將裁員10,000人，以準備迎接經濟衰退。

Meta正在重組團隊，外媒指市場普遍預期的裁員是重組的一部分，重組計劃下該企放棄為5,000個職位空缺進行招聘、取消優先程度較低的項目，並精簡架構，減少中層管理階層。

此前，該公司在11月進行了首次大規模裁員，裁掉了11,000多個工作崗位，佔當時員工總數的13%，為該企首次大規模裁員。

【8、瑞銀：今年內地消費料按年增7% 看好奢侈品市場前景】

美國深陷危機之際，中國的經濟復常之路則漸步入正軌。瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕指出，內地消費者購買力受限於收入能力，留意到近期消費出現兩極化現象，整體消費情緒恢復需時，預料今年內地整體消費將按年增長約7%，但由於服務業在新冠疫情中受較大打擊，基於基數效應，認為服務業的復甦情況將勝實體消費。

她提到，高端產品及奢侈品市場因新冠疫情導致需求積壓，在社會復常後釋放，消費增長趨勢沒有放緩，看好今年奢侈品市場前景。同時舉例指，內地婚宴、商業宴會等受防疫措施限制而無法舉辦，當措施撤銷後，白酒需求不斷提升。

彭氏又指，由於在疫情期間，部分用家不願意施工人員入門安裝、房地產項目因資金鏈問題而延遲交付，估計有10%至15%的大型家電需求延遲，加上部分一線城市推出家電消費補貼，相信有更多高收入的地方政府將推出相應政策，因此對大型家電今年表現樂觀，特別空調，而3月家電消費超預期，增幅達雙位數。

【9、港人財富自由門檻1000萬 單靠儲蓄需時一世紀】

富途證券公布「富途投資偏好及財富自由報告」發現，最多受訪港人以1,000萬港元為財富自由門檻，佔整體約41%。以受訪者最主要的每月收入(2至3萬港元)及儲蓄率(20%至40%)的中位數計算，若不投資，預計須儲錢111年才能達標，意味只能留給下一代享受。

報告估計，要提早達標，受訪者至少要將約4成收入用作投資，而現時整體超過5成受訪者的投資收入佔比仍低於20%，可見普遍的投資水平與理想目標仍有巨大的差距。

【10、調查：亞太企業擬未來1至2年將供應鏈遷至鄰近地區】

新冠疫情令全球供應鏈出現混亂，企業愈來愈關注供應鏈是否足以應對衝擊。「滙豐環球供應鏈—新時代貿易網絡」調查顯示，亞太區內企業有意在未來12至24個月將供應鏈轉移往鄰近地區，並希望將53%的供應鏈布局於亞洲，較2020年擴大6個百分點。

調查顯示，67%受訪亞太區企業準備減少供應商數目，較2020年的47%為高，但同時27%企業表示會物色更多供應商。現時，香港企業的供應商主要位處中國內地及其他亞洲國家，分別佔他們供應鏈網絡的28%及29%。