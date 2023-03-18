【錢夫人巡舖】中小型銀行及虛銀加定息　波動市首要自保？

美國地區銀行接連出事，繼硅谷銀行(SVB)及加密貨幣銀行Silvergate後，另一間主力服務加密貨幣企業的商業銀行Signature Bank亦爆煲，令市場憧憬聯儲局因要收拾殘局而暫緩加息。不過，事件拖累外圍股市反覆，港股周內呈日升日跌，並曾跌至今年低位19,109點。正值波動市遇正本港中小型銀行及虛擬銀行再度提高定期存款息率至4厘水平「搶客」，錢夫人認為，此舉不失為有效分擔風險的選項。

如果手頭資金充裕，可以考慮大新銀行及工銀亞洲。其中大新銀行最新將12、9、6、5及4個月存息加至4厘或以上，最高為4.2厘，入場門檻100萬元，優惠只適用於VIP銀行服務及指定理財客戶，變相未必人人受惠。

而工銀亞洲12個月定期息率亦達4厘，入場門檻更高，起存額要300萬元，並需為理財金客戶在網上或手機銀行開立。

至於「大小通吃」的虛擬銀行表現更加積極，當中平安壹賬通銀行(PAOB)重推12個月存期，年利率由3.8厘上調至4厘，屬低門檻、較高息的選擇。匯立銀行(WeLab Bank)分別將12及6個月存期加到3.8厘及3.5厘。富融銀行(Fusion Bank)6個月存期息率，亦由3厘加至3.4厘。